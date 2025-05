Fascia tricolore rifiutata: il senatore Berrino attacca il neo sindaco di Merano

"Con profonda indignazione esprimo il mio sdegno per il gesto compiuto del neoeletto sindaco di Merano, Katharina Zeller, che durante la cerimonia di insediamento ha rifiutato di indossare la fascia tricolore, simbolo della Repubblica Italiana, sostituendola con un medaglione tirolese. Un simile atto non può essere derubricato a semplice scelta simbolica o culturale, si tratta di un chiaro affronto alle istituzioni della nostra Repubblica, un gesto che offende la memoria, i valori e la dignità democratica su cui si fonda il nostro Stato. La fascia tricolore non è un mero ornamento, rappresenta l'unità della Nazione, l'impegno a servire tutti i cittadini con imparzialità, e il rispetto verso la Costituzione e le leggi della Repubblica Italiana". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, capogruppo FdI in Commissione Giustizia a Palazzo Madama.



"Chi assume un ruolo istituzionale ha il dovere morale e civile di onorarne i simboli. Chiediamo che le autorità competenti valutino l'episodio con la serietà che merita e che venga riaffermato con forza il principio per cui non può esservi spazio, nelle istituzioni pubbliche italiane, per chi rifiuta i simboli dell'unità e della democrazia. Chi rappresenta il popolo italiano non può voltare le spalle alla Repubblica".