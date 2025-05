Basket e amicizia a Ventimiglia, la campionessa Martina Bestagno special guest alla festa degli Scoiattoli

Grande entusiasmo e tanti canestri al Palaroja di Ventimiglia, dove si è svolta una mattinata di festa dedicata ai piccoli cestisti e alle piccole cestiste della categoria Scoiattoli, bimbi nati dal 2016 al 2021. L'evento, organizzato dal Ventimiglia Basket, in collaborazione con le società Ra.Na.Bo e Imperia, ha visto la partecipazione di numerosi bambini e bambine che, dalle 9.30 alle 12, si sono sfidati in divertenti mini-partite sui due campi allestiti dalla società ospitante.

"L'atmosfera di gioia e sportività ha raggiunto il culmine con un ospite d'eccezione: Martina Bestagno, la talentuosa giocatrice del Famila Schio, fresca vincitrice del suo tredicesimo scudetto proprio martedì scorso, nonché pilastro della nazionale italiana di basket femminile. Il suo arrivo in palestra ha suscitato una sorpresa e un'emozione palpabile tra i giovani atleti, i loro genitori, tutti gli istruttori e i dirigenti del Ventimiglia Basket" - fa sapere il Ventimiglia Basket - "Martina Bestagno si è dimostrata, come sempre, estremamente disponibile e cordiale. La campionessa ha risposto con un sorriso alle numerose domande dei bambini, curiosi di conoscere i segreti del suo successo. Non si è sottratta a firmare autografi sugli zaini e sulle braccia dei bimbi e ha posato per tantissime foto ricordo con i bambini, gli allenatori e i dirigenti presenti, immortalando un momento indimenticabile per tutti".

"Dopo il breve ma intenso saluto della Bestagno, i piccoli atleti sono tornati a contendersi il pallone con rinnovato entusiasmo. La mattinata si è conclusa con il saluto festoso dei bambini che hanno ricevuto un piccolo ricordo della giornata dal Ventimiglia Basket" - dice il Ventimiglia Basket - "I dirigenti e gli istruttori del Ventimiglia Basket hanno espresso la loro sincera gratitudine alle famiglie che hanno permesso ai loro figli di partecipare a questa meravigliosa festa di sport e amicizia. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alle società Ra.Na.Bo e Imperia per aver accompagnato i loro giovani atleti a Ventimiglia contribuendo al successo di questa indimenticabile mattinata all'insegna del mini-basket".