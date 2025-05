Amara sconfitta per il Grafiche Amedeo travolto dal Normac Genova

Nell'ultima giornata di campionato regionale di Serie C ,in una palestra gremita e colorata con cori e striscioni da stadio il Grafiche Amadeo non riesce a contenere l'entusiasmo del Normac Genova proiettato in serie B, le ragazze di Nando Guadagnoli cedono fuori casa per 3 set a 0 25 a 12 - 25 a 14 - 25 a 19. Solo nel terzo set il Grafiche Amadeo ha cercato di contenere il Volley Normac

Ma per il Grafiche Amadeo il campionato non è ancora concluso, con la salvezza in tasca affronterà nel recupero il Volare Volley Arenzano il 24 maggio.

Dopodiché la società del presidente Previtera avrà il compito di organizzare la prossima stagione.