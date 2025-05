Vele in mare tra Bordighera e Ventimiglia, Pier Marco Babando conquista il Trofeo Cala del Forte (Foto)

Il bel tempo ha aiutato gli equipaggi a far valere la propria abilità da Bordighera al porto Cala del Forte a Ventimiglia, dove si è tenuta la premiazione. Alla fine, il Trofeo Cala del Forte è stato conquistato, per il secondo anno consecutivo, dall'armatore Pier Marco Babando su "Miss K Checkmate" che si è aggiudicato anche la classe IRC e ORC1. "Dal verde al blu" di Paolo Rampulla è giunto primo in classe ORC2, primo in ORC3 Xavier Georges Marie de Poillue de Saint con "Feu Vert III". Nella classe Crociera Regata si è imposto l'armatore Dario Gioffredo con "Melissa II" mentre nella classe Libera l'imbarcazione "Scottina" dello Yacht Club Cala del Forte, timonata da Gianluca Caboni, si è classificata al primo posto.