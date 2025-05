Sport, sorrisi e passione: grande successo della Contraband Cycling Team al Trofeo Ardens Casalgrasso 2025 (foto)

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla nuova edizione del Trofeo Ardens Casalgrasso, appuntamento imperdibile per giovani ciclisti e famiglie, svoltosi nel cuore del piccolo ma vivace Comune, in provincia di Cuneo.

Tra entusiasmo, tifo e pedalate, il protagonista assoluto è stato il perfetto mix di sport, passione e spirito di squadra. I piccoli atleti della Contraband Cycling Team hanno letteralmente infiammato il circuito di circa 1,5 chilometri, caratterizzato da qualche bella curva tecnica che hanno messo alla prova tutti i partecipanti. Un percorso perfetto per esaltare il talento delle nostre ‘piccole canaglie’ in sella.

Contraband Cycling Team sul gradino più alto del podio

Con 42 punti complessivi, la Contraband Cycling Team conquista il primo posto nella classifica a squadre, confermando una volta di più la forza e la compattezza del gruppo.

Tra i risultati più brillanti:

G1 maschile : vittoria di Jacopo Laigueglia , seguito da un ottimo Puppo Marini Thomas Noah , terzo classificato.

: vittoria di , seguito da un ottimo , terzo classificato. G1 e G2 femminile : splendide prestazioni per Charline Brusco e Nicole Bertagni , entrambe prime nelle rispettive categorie.

: splendide prestazioni per e , entrambe prime nelle rispettive categorie. G2 maschile: argento per Samuele Balestra, sesto posto per Ogliaro Balestra Nicolas.

Volate emozionanti e dominio in G4

In G3 maschile , volata mozzafiato e primo posto per Thomas Bertani .

, volata mozzafiato e primo posto per . In G4, la Contraband Cycling Team si impone con ben quattro atleti nelle prime cinque posizioni:

5° Nikolas Brusco, 4° Thomas Paba, 3° Niccolò Semeria e sul gradino più alto del podio Brian Brusco.

Buoni risultati anche nelle categorie superiori

In G5 femminile , settima posizione per Alexia Bertagni .

, settima posizione per . In G6 maschile, settimo Matteo Grosso e splendida medaglia d’argento per Alessandro Barbero, battuto per pochi centimetri in una volata da manuale.

I più piccoli? Sempre protagonisti!

Anche i piccoli della categoria promozionale si sono distinti per entusiasmo e sorrisi:

Loris Brusco e Mattia Balestra chiudono rispettivamente in terza e quinta posizione, portando a casa non solo risultati, ma anche un bagaglio di emozioni e divertimento.

Una giornata da ricordare

Sport, condivisione e amicizia: questi i veri vincitori del Trofeo Ardens Casalgrasso 2025. Una manifestazione che sicuramente continuerà a crescere, grazie alla passione degli organizzatori, al tifo caloroso delle famiglie e al cuore dei giovani atleti.