Psv Ng Team di Vallecrosia, Samuele Mistretta si piazza settimo a Carros (Foto e video)

"Samuele Mistretta ha partecipato all'Azur di Cap, gara del circuito di enduro francese valida per la seconda tappa a Carros, che aveva 1000 mt di dislivello ed era composta da cinque prove speciali per 33 km chiudendo al settimo posto di categoria " - fa sapere la Psv Ng Team di Vallecrosia - "Purtroppo anche Emiliano Leone avrebbe dovuto gareggiare ma un'influenza improvvisa lo ha debilitato durante il fine settimana e, quindi, non ha potuto presentarsi allo start di Carros".

"Un altro piccolo tassello viene aggiunto al puzzle che piano piano porta gli enduristi del Ng team di Vallecrosia vicino all'obiettivo e cioè quello di essere pronti sia fisicamente che tecnicamente per il campionato italiano di categoria" - sottolinea la Psv Ng Team di Vallecrosia - "Come tutte le gare francesi anche quella di Carros è stata a vista, cioè non vi è stata nessuna ricognizione per memorizzare il sentiero e nessuna prova prima della discesa cronometrata. E' stato un grande allenamento per gli atleti del team che saranno impegnati il prossimo fine settimana a Santo Stefano d'Aveto, competizione già valida per i punti FCI".