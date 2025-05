Mondiali per Club di FootGolf, la Federazione Calcistica di Seborga vola alle Finals di Londra con il Bitta Team (foto)

Straordinaria impresa del Bitta Team di Genova ai Mondiali per Club di FootGolf. Nella prima fase europea a 16 squadre disputata nel weekend a Villerest presso Lione il team ligure, campione italiano AIFG 2024 e storico rappresentante della Federazione Calcistica del Principato di Seborga, ha infatti strappato il pass per le Finali di Londra previste per fine agosto. Prestazione davvero notevole quella in terra francese per il club del Presidente Luca Taliercio che dopo una sconfitta per 2-1 all'ultima buca contro gli sloveni del Bovec ha saputo risollevarsi con un doppio e perentorio 3-0 contro i tedeschi dell'Erzgebirge ed i turchi dell'Istanbul Musketeers. Risultati che hanno così permesso di superare il Girone B nelle prime due posizioni con la possibilità di giocarsi il playoff per la qualificazione contro gli slovacchi del City Albatros Surany. Una sfida davvero tirata, quella della domenica pomeriggio, che ha visto prevalere il club genovese per 2-1 contro un team composto da elementi di grande valore internazionale.

Grande festa quindi per le 4 squadre che hanno superato il turno di qualificazione europeo con il Bitta, campione italiano AIFG in carica, che è diventato quindi ufficialmente uno dei migliori 4 club continentali. Un successo che permetterà così l'approdo alle Finals di Londra, previste per fine agosto, a cui prenderanno parte anche le altre squadre qualificate dal resto del mondo. A seguire l'evento tramite le dirette di France FootGolf anche la Federazione Calcistica di Seborga che si è congratulata tramite il DS Matteo Bianchini: "Complimenti di cuore al Bitta che continua a scrivere la storia tramite traguardi sempre più eccezionali. Questa qualificazione premia un fantastico gruppo di amici che da tanti anni ottiene risultati straordinari. Il FootGolf è uno sport che richiede enorme concentrazione e preparazione psico-fisica dato che le gare possono durare anche diverse ore. Ma soprattutto richiede enorme impegno e passione poiché da fine inverno a fine autunno si è impegnati a viaggiare per l'Italia quasi ogni weekend per tutte le tappe dei campionati delle due Federazioni nazionali oltre alle competizioni interregionali ed altre, talvolta anche all'Estero come in questo caso. Sempre ricordando che è uno sport amatoriale che va conciliato con gli impegni di lavoro. I nostri più calorosi ringraziamenti a tutti i giocatori del Bitta ed in particolare al Presidente Luca Taliercio ed ai suoi 6 compagni di viaggio in questa avventura i quali hanno organizzato una fantastica trasferta nei minimi particolari a cominciare dalle splendide divise preparate per l'occasione. E'davvero un onore per la nostra Federazione essere rappresentati da questa grande squadra."

Formazione Bitta FootGolf Team:

Insieme al Presidente Luca Taliercio sono scesi in campo nella trasferta francese Edoardo Bosio, Carlo Brasesco, Enrico Diodato, Michele Marcolini, Massimiliano Melis ed Ennio Singia.

Tabellino Girone B

Bitta FGT vs Bovec (Slovenia) 1-2

Bitta FGT vs Erzgebirge (Germania) 3-0

Bitta FGT vs Istanbul Musketeers (Turchia) 3-0

Playoff: Bitta FGT vs City Albatros Surany (Slovacchia) 2-1