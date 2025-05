Sanremo: grande successo per l'esibizione di freestyle e per la giornata di 'mototerapia' con la polisportiva Integrabili (Foto)

Pomeriggio di sport ed inclusione, oggi pomeriggio in piazzale Carlo Dapporto a Sanremo, con la mototerapia di Vanni Oddera e del Team Daboot dedicata a bambini, ragazzi e persone con disabilità di ogni età. La manifestazione, organizzata dalla Polisportiva IntegrAbili ha avuto il patrocinio del Comune di Sanremo ed ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico con tante associazioni e famiglie arrivate anche da lontano.

In programma due spettacoli di Freestyle Show con le esibizioni mozzafiato dei motociclisti: Vanni Oddera, Diego Manenti e Jack Gandino. E dopo “il Grande Salto”, per tanti ragazzi l’emozione più grande: fare un giro sulle moto con questi grandi campioni. Sul piazzale è stato anche allestito un percorso per minimoto elettriche, per bambini dai 6 ai 12 anni, coordinato da Livio Bellone Tecnico Federale FMI e dalla Polizia Locale con il comandante Erika Biondi Zoccai, nell’ambito del progetto “Guido bene, guido sicuro”.

“La Polisportiva IntegrAbili, fin dal momento della sua costituzione, ha voluto portare un messaggio di inclusione, attraverso la promozione dello spor per persone con disabilità e lo svolgimento di corsi, attività sportive e ludico-ricreative, manifestazioni ed eventi promozionali di vario tipo. Proporre un evento di Mototerapia, che ha ricevuto il riconoscimento legislativo (Legge 16 dicembre 2024 n. 210) come medicina complementare sia nel percorso di ospedalizzazione dei piccoli pazienti che nel percorso riabilitativo di persone con disabilità, ci è sembrata un’ottima occasione e opportunità per farla conoscere nel nostro territorio. L’organizzazione dell’evento ha comportato un grande impegno organizzativo e logistico e vorremmo ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile: in primis Vanni Oddera e tutti i suoi collaboratori e il Team Daboot che hanno regalato tante emozioni e sorrisi; l’amministrazione del Comune di Sanremo e tutti gli uffici che ci hanno fornito supporto, la Polizia Locale, l’Ing.Michele Canevello per la parte tecnica, la Croce Rossa Comitato Locale di Sanremo, Eddy Elettroacustica per l’impianto audio, il fotografo Walter Nobile e tutti gli sponsor: Officina Ortopedica Sanremese, Wealth Management The Factory, UnipolSai Assicurazioni Agenzia Angeloni Sanremo, Marinella Hotel Ristorante, Art&SampaTipografia, Conad City San Martino, Banca di Caraglio, Macellerie Ginatta srl. Un particolare ringraziamento a tutti i volontari che hanno fatto assistenza e sorveglianza per la sicurezza, ma soprattutto hanno allestito l’area disponendo le transenne, spostando tavoli e sedie e ripristinato il tutto a fine evento; siamo stati piacevolmente sorpresi nel trovare un gruppo affiatato e collaborativo. Un super grazie a: Moto Club Sanremo, AUG (Associazione Ufficiali di Gara) Sanremo, Circolo Acli Santa Margherita (Poggio di Sanremo), Atletica Sanremo, Croce Rossa.”