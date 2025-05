Pallamano, l'Abc Bordighera torna a giocare in casa: l'avversario sarà Handball des Collines

L'Abc Bordighera torna a giocare nella città delle palme. Dopo circa due mesi, tra pausa e partite in trasferta, i giocatori dei coach Dall'acqua e Bissaro, domenica alle 11 al palazzetto di via Diaz, affronteranno la squadra dell'Handball des Collines, match valido per l'ottava giornata del campionato dipartimentale Alpi marittime seconda fase poule pre-eccellenza.

"I ragazzi capitanati da Andrea Lupi, vorranno riscattare l'ingiusta sconfitta subita la settimana scorsa a Nizza contro l'Ogc per un errore arbitrale" - commenta il team manager bordigotto Ivano Perilli - "Dobbiamo dimenticare in fretta questa sconfitta, abbiamo ancora partite per dimostrare che in questa pre-eccellenza c'è la possiamo giocare con le altre squadre, dobbiamo concentrarci sui prossimi avversari e cercare di portare a casa il massimo risultato. L'Handball des Collines, sicuramente, ci farà sudare le fatidiche sette camicie ma noi gli daremo il giusto benvenuto. Vi aspettiamo numerosi per supportare i ragazzi dell'Abc".

Gli atleti convocati sono Alija C., Andreini N., Anfosso M., Anfosso S., Bertolassi C., Ferrari M., Filippi S., Galant D., Lupi A., Roggeri L., Spolverini R. e Sasso A.