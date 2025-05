Finale di campionato per il Grafiche Amadeo, poi spazio al Beach Volley Festival

Oggi a Genova, al Pala Gramsci, alle ore 21, in una palestra che si annuncia gremitissima, andrà in scena l'ultima giornata di campionato della Serie C femminile di volley, dove il Grafiche Amadeo affronterà le prime della classe, ovvero il Normac, che in questa partita si gioca la promozione in Serie B.

Le ragazze di Nando Guadagnoli affronteranno la gara a viso aperto, senza alcun timore del quotato avversario. La salvezza è già stata raggiunta, ma il carattere delle leonesse di Sanremo è quello di lottare sempre e comunque.

Per il Grafiche Amadeo non sarà l’ultima gara: infatti, a causa delle finali giovanili regionali, la 23ª giornata è stata rinviata e il 24 maggio, in casa a Sanremo, si disputerà il recupero contro il Volare Volley Arenzano.

Intanto il Grafiche Amadeo pensa già al beach volley, con l’organizzazione del 22° Festival, che vedrà Sanremo – da sempre capitale di questa disciplina – protagonista di un’intensa settimana dall’11 al 15 giugno, con il patrocinio e il contributo del Comune di Sanremo. L’evento si terrà presso i Bagni Lido, Italia e Morgana, e comprenderà dai campionati giovanili alla tappa Open “Trofeo Gianni Crespi Consulenza e Finanza”.