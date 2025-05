Taggia: tronco incastrato tra i piloni del ponte medievale, la segnalazione con foto di un cittadino

"Da oltre un anno nel greto del torrente Argentina a Taggia sotto il ponte medievale un massiccio tronco d'albero, trasportato a valle durante le piene registrate nei primi mesi del 2024, continua a resistere tra i piloni in pietra della storica struttura, creando una seria minaccia alla sua stabilità.

Nonostante i lavori di sistemazione degli argini in corso da mesi, con le ruspe impegnate nel greto del fiume, il tronco è rimasto intatto nella sua posizione, contribuendo al graduale deterioramento della base del ponte. Gli abitanti della zona hanno più volte chiesto la rimozione, ma il Comune di Taggia ha finora respinto la responsabilità, affermando che la competenza spetta alla provincia di Imperia. Questo rimpallo di responsabilità ha fatto sì che la situazione rimanesse invariata per oltre un anno, la comunità locale si domanda quanto tempo ancora sarà necessario affinché le autorità competenti intervengano. Nel frattempo, il tronco rimane lì, immobile. La speranza è che presto qualcuno prenda in mano la situazione e garantisca la tutela del ponte".