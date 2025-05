Disinformazione, ecco la vera guerra di Mosca all'Europa: il report

(Adnkronos) - Nel 2022, sotto il nome in codice "Doppelgänger", è emersa un’operazione russa che clonava siti di informazione autorevoli per diffondere propaganda filorussa. Ma secondo un report appena pubblicato da due istituzioni svedesi - la Lund University e la Psychological defence agency - Doppelgänger è solo la punta dell’iceberg. I ricercatori James Pamment e Darejan Tsurtsumia hanno tracciato un quadro inedito delle capacità e della strategia della Social design agency (Sda), il principale contractor del Cremlino nella guerra informativa digitale.

Il rapporto, basato sull’accesso a oltre 3.000 documenti interni trapelati dalla Sda, smonta la narrazione dominante: Doppelgänger non è un’operazione autonoma, ma una delle tante tecniche usate da Sda. Il vero cuore dell’influenza russa contemporanea non risiede più nei media statali come Sputnik o Rt, ma in un ecosistema fluido di aziende private, organizzazioni no-profit e agenzie creative che agiscono su incarico diretto dell’amministrazione presidenziale russa.

La Social design agency è un’organizzazione formalmente privata, ma saldamente integrata nella rete coordinata dal vicecapo dell’amministrazione presidenziale, Sergei Kiriyenko. Collabora stabilmente con altre entità come Structura national technologies, Ano Dialog e l’Istituto per lo sviluppo di Internet (Ano Iri), tutte formalmente indipendenti, ma di fatto controllate dal Cremlino.

Dal 2022, Mosca ha investito oltre 600 milioni di euro l’anno in questo sistema, costruendo una propaganda “dalla culla alla tomba” che sostituisce progressivamente la televisione. Sda ha sfruttato l’opportunità offerta dalle sanzioni ai media statali per occupare lo spazio informativo lasciato scoperto, ottenendo fondi e legittimazione dopo il clamore generato dalla scoperta di Doppelgänger.

Contrariamente a quanto sostenuto dai primi rapporti occidentali, Doppelgänger è una semplice tecnica di delivery: l’uso di siti specchio per veicolare contenuti disinformativi. È solo uno dei metodi all’interno di vaste “contro-campagne” come la Cce (contro l’Europa), la Ccu (contro l’Ucraina) e la Cci (contro il blocco occidentale).

Paradossalmente, l’identificazione e la denuncia di Doppelgänger sono diventate un successo per Mosca: hanno permesso alla Sda di dimostrare la sua efficacia ai propri finanziatori. Nella logica di questa guerra informativa, essere scoperti è un obiettivo. Se un contenuto Sda viene ripreso, smentito o dibattuto in Occidente, diventa segno di penetrazione riuscita. Non importa il messaggio, importa che se ne parli.

Nel cuore delle attività della Social design agency c'è una strategia precisa: dividere, destabilizzare, insinuarsi nei punti deboli delle democrazie. Il report rivela che la Sda ha progettato e coordinato operazioni mirate sfruttando ogni mezzo disponibile: dalla pubblicità sponsorizzata su Facebook alla manipolazione algoritmica, dalla disinformazione virale fino alla produzione di contenuti tramite intelligenza artificiale.

Nel contesto europeo, l’obiettivo principale della Sda è stato favorire l’ascesa di forze euroscettiche, in particolare in vista delle elezioni europee del 2024. Contenuti polarizzanti sono stati confezionati in modo da sembrare provenienti da media attendibili, sfruttando siti clonati, campagne a pagamento e fake news su temi sensibili come l’immigrazione, il conflitto in Ucraina e l’agenda verde.

Contro Kiev, la strategia è stata ancora più articolata. L’obiettivo era logorare la fiducia nel presidente Zelensky, demoralizzare l’esercito e promuovere una narrazione alternativa guidata da figure filorusse come Viktor Medvedchuk. I messaggi venivano adattati a microtargeting locali grazie a strumenti di profilazione sociologica e psicologica.

Negli Usa, Sda ha puntato sul rafforzamento della polarizzazione politica. I contenuti miravano a rafforzare il consenso tra gli elettori repubblicani più radicali, usando come veicoli notizie fasulle, meme virali e video manipolati per alimentare teorie complottiste e sfiducia nelle istituzioni.

Le tecniche di delivery della Sda funzionano su tre livelli:

1. Volume e rumore: pubblicità, commenti automatici, spam visivo. L’idea è creare un sottofondo permanente.

2. Brand falsi: mirror site che imitano testate come "Le Monde" o "Bild", ma anche nuovi media "indipendenti" con orientamenti precisi.

3. Viralità: l’obiettivo finale è che i messaggi entrino nel discorso pubblico. Se a rilanciarli sono politici, media o celebrità, la campagna è considerata un successo.

Non esistono per la Sda narrazioni "vere" o "false": ogni contenuto è uno strumento. Se una bufala funziona, viene potenziata; se non funziona, viene abbandonata. Questo approccio "darwiniano" all’informazione la rende estremamente adattabile. Non interessa la verità, ma la capacità di generare reazione.

La Sda non opera solo online. Ha anche promosso azioni nel mondo reale: manifestazioni, graffiti, vandalismi simbolici. In parallelo, ha sviluppato una produzione di contenuti impressionante: articoli, meme, video, commenti, sondaggi manipolati. Ha persino costruito dashboard per il monitoraggio di media e social, simulando precisione analitica ma con l’unico scopo di dimostrare efficacia verso i suoi finanziatori.

Come smontare il cavallo di Troia del Cremlino

Il report evidenzia anche limiti e contraddizioni della Sda: approcci analitici obsoleti, eccessiva dipendenza da strumenti automatici, e soprattutto una certa "bulimia" di contenuti, che rischia di diluire l’impatto reale delle campagne. Tuttavia, finché le contromisure occidentali restano lente, reattive e non coordinate, il sistema continuerà a funzionare. (di Giorgio Rutelli)