Yacht Club Sanremo lancia il Progetto Giovani: una nuova squadra universitaria per le regate d’altura (foto)

Lo Yacht Club Sanremo rafforza il proprio impegno nella formazione e crescita dei giovani velisti con il lancio ufficiale del Progetto Giovani, un’iniziativa pensata per accompagnare gli atleti oltre l’esperienza nelle classi giovanili, offrendo la possibilità di regatare ad alto livello anche durante il percorso universitario.

Così nasce la squadra universitaria YC Sanremo iscritta al RS21 Cup 2025 Under 23, pronta a regatare in una delle classi più dinamiche e tecnicamente impegnative del panorama velico nazionale e internazionale. «Il nostro obiettivo è costruire un ponte tra la vela giovanile e quella d’altura – spiega Marco Cilli, co-direttore sportivo del Club - offrendo continuità sportiva a ragazzi motivati, già formati tecnicamente e pronti ad affrontare un percorso di crescita in una classe di alto livello».

L’iniziativa si inserisce nella mission del Club per sostenere il ricambio generazionale e la diffusione della cultura del mare e dello sport tra i ragazzi, offrendo ai giovani velisti una vera piattaforma di crescita nella vela d’altura.

La squadra comprende sei atleti tutti provenienti dal circuito agonistico 420:

Tommaso Cilli, timoniere – 23 anni, studente di Architettura al Politecnico di Torino, istruttore FIV di I livello, Campione Europeo 420 2016, Vice Campione del Mondo 420 2017 e Campione Italiano 420 nel 2019

Giorgia Taddei, tailer randa – 22 anni, studentessa di Gemmologia a Milano, istruttrice FIV di I livello, Campionessa Italiana Match Race 2023 a Ravenna

Valerio Mugnano, tailer/gennaker – 20 anni, studente in Scienze Motorie all'Università di Genova, Campione Italiano Melges 24 2024

Viola Gentili, tailer/scotte – 20 anni, studentessa di Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino, 3° Femmine Campionato Europeo U19 2021

Federico Bortesi, tailer/scotte – 19 anni, studente di Ingegneria Navale all’Università di Genova, 3° Campionato Italiano RS21 Team Race U25 2025

Gabriele De Noe, tailer/scotte – 20 anni, studente di Lingue all’Università di Aix-en-Provence e istruttore vela a Ginevra

Nel contesto nazionale, diversi circoli nautici hanno attivato iniziative dedicate ai giovani velisti, spesso provenienti dalla vela leggera. Tuttavia, il Progetto Giovani di Sanremo rappresenta un modello innovativo e strutturato:

forte identità universitaria di tutti gli atleti, che riescono a conciliare impegni accademici con un programma sportivo competitivo;

percorso tecnico di continuità di tutti gli atleti dal circuito agonistico 420, garantendo omogeneità di background e una base tecnica solida;

programma strutturato e competitivo attraverso la partecipazione a un circuito nazionale di regate con supporto tecnico-logistico e mentoring del Club.

Il Progetto Giovani prevede un calendario di allenamenti e partecipazioni al circuito nazionale RS21: la squadra, numero velico ITA 261, ha debuttato ufficialmente in aprile, nella prima tappa del Campionato a Sferracavallo, in Sicilia, affrontando una flotta di altissimo livello. In questi giorni sta partecipando al secondo appuntamento siciliano, per poi proseguire nelle successive di Rimini e Riva del Garda, e, a ottobre, in casa a Sanremo, che costituirà anche tappa del Campionato Italiano.

Il Progetto Giovani vede il contributo di Amer Yachts che da sempre condivide la passione per il mare e sostiene la formazione giovanile collaborando con progetti universitari.