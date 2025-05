Volley: il calendario del weekend della Nlp Sanremo nel rush finale della stagione

Stagione quasi conclusa, ma partite ancora da giocare con grande spirito e concentrazione, è questo l'obiettivo della NLP Sanremo, che anche questo fine settimana si prepara ad affrontare altre due partite molto importanti ai fini di classifica e morale.

Si comincia questa sera ore 17:30 con la NLP Sanremo che sarà occupata nel campionato FIPAV Under 13 in una trasferta impegnativa contro le avversarie dell'Imperia Volley, una sfida che si preannuncia molto equilibrata e che potrà essere decisa soprattutto dall'unione del gruppo in cui sarà fondamentale il contributo di ogni singolo membro della squadra.

Sabato 17 Maggio ore 19 invece ci sarà il secondo e ultimo match del weekend della NLP che sarà occupata in uno scontro molto importante nel campionato di Serie D. Infatti, la Controcorrente NLP, dopo aver ottenuto la salvezza si gioca la posizione finale di classifica contro le avversarie del Cus Genova. La partita d'andata vede ancora un risultato incerto a causa della rinuncia al match da parte della formazione genovese, con le due squadre ancora in attesa della decisione ufficiale del giudice sportivo. Intanto però c'è un match di ritorno da giocare, e nella giornata di domani la Controcorrente NLP è pronta a dare il massimo, cercando di ottenere il risultato sperato.