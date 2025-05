FootGolf, la Federazione Calcistica di Seborga al Mondiale per Club con il Bitta Team di Genova

Si apre un prestigioso weekend internazionale per la Federazione Calcistica del Principato di Seborga. Sabato e domenica a Villerest presso Lione infatti il Bitta FootGolf Team di Genova, storico rappresentante della FCPS, disputerà la prima fase europea del Mondiale per Club 2025 di FootGolf FIFG, manifestazione riservata ai vincitori dei campionati nazionali a squadre della stagione precedente. Il Bitta Team, campione d'Italia AIFG 2024, risulterà inoltre la prima squadra italiana della storia a partecipare al Mondiale per club e sarà impegnata nei tre scontri diretti del girone B contro gli sloveni del Bovec, i tedeschi dell'Erzgebirge ed i turchi dell'Istanbul Musketeers con l'obiettivo di arrivare nelle prime due posizioni per poter poi disputare i playoff che mettono in palio la qualificazione alla fase successiva.

Dall'altra parte del mondo e precisamente a Bangkok, nella notte tailandese fra sabato e domenica, sarà invece l'atleta toscana Ludovica Ciarpaglini a portare nuovamente in alto i colori della Federazione del Principato e dei suoi club di appartenenza - Rua67 Academy di Firenze e Malatesta Muay Thai Gym - salendo sul magico ring del Rajadamnern Stadium per un match di muay thai cat. 59 kg contro la forte atleta australiana Diandra Martin in un incontro valido per l'evento RWS (Rajadamnern World Series). Un match che rappresenterà quindi un nuovo tassello nella straordinaria carriera della campionessa di Compiobbi già vincitrice del Titolo Intercontinentale ISKA e della cintura WBC Muay Ying nonchè sfidante in due occasioni in match validi per il titolo mondiale.

"Un programma davvero spettacolare - ha commentato il DS della Federazione di Seborga Matteo Bianchini - per il quale ringraziamo Ludovica, il suo staff ed il Bitta FootGolf Team del Presidente Luca Taliercio che permettono sempre alla nostra Federazione di essere rappresentata in manifestazioni di valore internazionale anche con i nostri settori extra calcistici. Grazie a loro siamo già stati presenti in due eventi validi per il titolo mondiale e questo campionato del Mondo per club di FootGolf sarà una fantastica terza occasione. In bocca al lupo da parte nostra!"

Queste settimane di primavera rappresentano inoltre un periodo molto importante anche per gli altri settori della FCPS: "Desideriamo fare i complimenti - prosegue Bianchini - al Pro Seborga sia maschile che femminile. I ragazzi hanno infatti conquistato le fasi finali sia in Coppa che Campionato alla Winter Cup di calcio a 5 di Bordighera, di cui sono campioni uscenti di entrambe le competizioni, mentre le ragazze sono approdate proprio ieri alla finale del Campionato di calcio a 7 femminile UISP della Liguria, trofeo di cui sono campionesse in carica da due edizioni con l'atto conclusivo che si svolgerà come sempre a Genova, in questo caso al campo di Granarolo, giovedì prossimo. Si è avviata poi la stagione 2025 di pallapugno in cui saremo rappresentati ancora una volta dalla Taggese, sia nel campionato italiano under 21 sia nella serie A ligure di pantalera, e dalla San Leonardo di Imperia nel campionato italiano di pallapugno femminile. Un periodo molto intenso che ci porterà poi ai primi di giugno alla conclusione dell'anno del nostro decennale con l'undicesimo anniversario della nostra Federazione. Proprio nel weekend dell'8 giugno è in programma inoltre la festa annuale dei nostri amici dell'Old Subbuteo Club 'Amici Miei', come sempre nella loro sede di Lodi, che rappresenterà un'occasione per vedere nuovamente sul tavolo, fra gli algtri, i bellissimi kit di subbuteo dedicati alla nazionale di Seborga in un evento sempre all'insegna della convivialità e del divertimento."