L'Istituto Fermi Polo Montale di Bordighera protagonista ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici

Presso il plesso Montale di Bordighera dell'Istituto Fermi Polo Montale, grazie alla collaborazione di tutti i docenti di matematica, si sono svolti i Campionati Internazionali di Giochi matematici a cui hanno partecipato attivamente diversi allievi, in diverse sezioni:

- i Quarti di finale sono stati affrontati online venerdì 28 febbraio 2025 da ben 187 alunni iscritti nella nostra sede;

- le Semifinali sono state nel plesso Montale in presenza sabato 15 marzo 2025 e hanno interessato circa 80 ragazzi e appassionati - tra cui studenti universitari e adulti;

- la Finale nazionale a Milano, in Bocconi, è stata sabato 10 maggio 2025, ha partecipato Alessio Minutoli, della classe 5T del liceo scientifico opzione scienze applicate, e altri 14 concorrenti provenienti dalla nostra sede, senza contare gli oltre 3 mila finalisti provenienti da tutta Italia;

- la Finalissima internazionale è prevista a Mahdia in Tunisia il 23 e 24 agosto 2025, parteciperà una squadra formata dai primi classificati di ogni categoria.



"A conclusione del percorso - spiegano dalla scuola - possiamo dire che il progetto, esteso a tutte le classi dell’Istituto, ha avuto un grande successo e un’attiva partecipazione. Ora attendiamo pazientemente i risultati e chissà se ci sarà un po’ del nostro Istituto le finali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici! Comunque vada l’esperienza è stata positiva per i nostri 'giovani talenti', che hanno potuto così implementare il loro potenziale cognitivo e far emergere le loro attitudini matematiche. I nostri complimenti ai tanti studenti dell’Istituto che si sono messi con entusiasmo alla prova, certamente tutti si sono divertiti a risolvere i problemi proposti!".