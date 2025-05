Stadio Comunale di Sanremo: in corso il rifacimento dei plinti delle torri faro (Foto)

Proseguono i lavori per l’allestimento delle nuove torri faro allo Stadio Comunale di Sanremo, con l'obiettivo di restituire piena funzionalità all’impianto cittadino. Uno degli ultimi interventi ha riguardato la necessità di rifare i plinti, ossia le fondamenta su cui poggiano le torri. Il rifacimento si è reso indispensabile per adeguare le strutture alla normativa antisismica NTC 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni), che impone standard più severi per la sicurezza e la stabilità degli impianti. Il primo plinto è già stato completato, mentre gli altri sono in fase di realizzazione.

L’intervento, eseguito dalla ditta Siram, dal costo complessivo di circa 300 mila euro, entra ora nella sua fase cruciale: la realizzazione delle tre nuove torri faro e la sistemazione della quarta, che verrà mantenuta.

Il termine dei lavori è previsto per il 18 giugno, restituendo per la prossima stagione uno stadio a priena operatività. Un ritorno atteso non solo per questioni logistiche, ma anche regolamentari: l’assenza di un impianto di illuminazione adeguato aveva costretto, infatti, la società sportiva ad anticipare l’orario delle partite per evitare rischi legati alla scarsa visibilità, situazione che poteva comportare anche la sconfitta a tavolino.

I lavori attualmente in corso concludono un percorso iniziato nel luglio dello scorso anno, quando la precaria condizione delle vecchie torri portò alla chiusura dell’impianto sportivo per motivi di sicurezza. I lavori di smantellamento iniziarono poco dopo e si conclusero in circa una settimana, e ora il completamento dell'intervento sembra vicino a conclusione.