Grande successo per la seconda edizione del Sanremo Gym Festival: una vera festa per la ginnastica (foto)

Successo inaspettato per la seconda edizione del Sanremo Gym Festival ideato e realizzato presso il Polo sportivo del Mercato dei Fiori dalla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori. L’evento , in programma sabato 10 e domenica 11 maggio, voleva essere una festa della ginnastica che potesse accogliere e coinvolgere ginnasti di tutte le età e di vario livello tecnico, spaziando dalla ginnastica per tutti (gymneastrada e Golden Age), le attività non competitive rivolte ai minori di otto anni, e le attività agonistiche delle 4 sezioni olimpiche della Federazione Ginnastica D’ Italia, (ginnastica artistica maschile e femminile, ritmica e trampolino) Visto l’elevato numero di partecipanti, gli organizzatori si sono trovati a gestire , in alcuni momenti dei due giorni , tre gare in contemporanea che, per chi ‘nesadiginnastica’ non è certo semplice .

Molte le associazioni che hanno aderito con entusiasmo e spirito di collaborazione, condividendo la finalità della proposta della società organizzatrice a 360 gradi, ofrire due giorni di attività sportive del meraviglioso mondo della ginnastica che difficilmente si ‘incontrano’ nei contesti tipici delle gare istituzionali. Presenti nella nostra Riviera , sempre apprezzata e vivibile anche fuori dal discorso sportivo, la Ginnastica Alba, La Reale Società Ginnastica di Torino, L’ Equilibrea, La Ritmica Spotorno, Arteginnastica di Finale Ligure, Ginnastica Star di S. Bartolomeo al Mare, la Ginnastica Imperia, La Viridis Sanremo, la Proartis Gym Sanremo, Asd Vittoria di Bordighera, SunnyGym di Vallecrosia, , La Fenice di Monaco , Cavigal Nice , Kelo Trampo di S. Laurent du Var e , naturalmente la Ginnastica Riviera dei Fiori. Molto gradita la presenza del gruppo di Golden Age della LAIF Sarzana che si è esibito insieme al Gymevents della Riviera proponendo apprezzate ed applaudite coreografie.

Riguardo l’aspetto tecnico, le gare sono state numerose come anche i podi ottenuti dai nostri ginnasti che hanno ben rappresentato la nostra società in tutte le sezioni agonistiche Per rendere la partecipazione ‘accessibile’ ed inclusiva , abbiamo proposto un regolamento con classifiche ‘particolari’ adattate al tipo di proposta che non voleva essere solo una competizione ma un’occasione di confronto e di test gara per preparare i prossimi impegni a livello nazionale. Tutti i partecipanti hanno ricevuto una maglietta e una medaglia a ricordo della manifestazione.

Molto soddisfatti gli organizzatori del Sanremo Gym festival che , per questa seconda edizione, è stata inserito nel calendario delle manifestazioni del comune di Sanremo, negli eventi ufficiali di Liguria Regione Europea dello Sport ed ha avuto il privilegio di essere una delle manifestazioni del prestigioso circuito ‘ Iren, Energie per lo Sport ‘ .Durante la manifestazione Michele Corti ha consegnato l’Oscar di Stelle dello Sport alla Ginnastica Riviera dei Fiori che, nell’edizione 2025, ha ottenuto un brillante terzo posto tra le Società Sportive della Liguria, premio gratificante per una realtà sportiva della nostra provincia spesso non tenuta nella giusta considerazione in ambito regionale.

"Un ringraziamento particolare a tutte le associazioni, spiegano, tecnici, atleti e le loro famiglie per l’entusiasmo e lo spirito collaborativo dimostrato nelle due intense ed emozionanti giornate di sport che hanno coinvolto più di 500 partecipanti sostenute da un numeroso e caloroso pubblico che si è alternato nelle varie fasi di gara. Il prezioso staff tecnico e dirigenziale della Riviera, visto il gradimento riscontrato, riproporrà il festival anche in futuro , ampliandolo su più giornate in modo da renderlo ancora più accessibile e partecipato in una location quale è il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori finalmente dotato di una palestra dedicata alla ginnastica con spazi adeguati e con una buona dotazione di attrezzi .Un grazie anche ai nostri ‘vicini di casa’ di Amaie per la collaborazione e a Yunes Calore per le tantissime splendide foto".