Arma di Taggia: sabato e domenica prossimi in piazza Tiziano Chierotti il grande beach volley con un torneo che anticipa il campionato

Lo spettacolo é assicurato. Un parterre di giocatori da tutta Italia di prima fascia nazionale é pronto infatti a schierarsi per la prima volta ad Arma di Taggia con un B1 2000 maschile che anticipa l'avvio del campionato italiano assoluto di giugno. Con i due campi regolamentari allestiti nella spiaggia libera attrezzata davanti alla centralissima e suggestiva Piazza Tiziano Chierotti dall'asd Riviera beach volley grazie al patrocinio e il sostegno del Comune di Taggia andranno in scena sabato 17 e domenica 18 maggio gare dal sapore delle serie nazionali assolute.

Con la canotta disegnata in esclusiva da Beach Volley Training e prodotta da Bvos che richiama per l'appunto il tricolore su cui è stampato il logo del Comune di Taggia sulla schiena degli atleti. Il supervisor federale Angelo Esposito ha optato per un "main draw" a 21 coppie con gironi da tre tenendo in lista di riserva di partecipazione altre 10 coppie. I nomi e i numeri in lista di ingresso sono tanto importanti da aver fatto scattare il più 10% di assegnazione punti Fipav per l'accesso alle finali scudetto 2025. Svettano infatti i milanesi Camozzi-Geromin seguiti dal coach Gianluca Chiappini, il duo reduce dal World Tour delle Filippine e in Thailandia Podestà-Seregni, gli albissolesi Travi-Siccardi in grandissima forma, il pescarese Ceccoli in coppia con il milanese Carucci e tantissimi altri come il duo formato da Pizzileo e Andrea Lupo, fratello della medaglia d'argento olimpionica Daniele e tra i migliori giocatori di beach volley di sempre. Da Milano dal Quanta Club giungono i fratelli Cerri e da Openbeach i fratelli Pizzileo. Dal Piemonte da non sottovalutare le coppie Ghio-Ghibaudo e Viale-Del Noce. Mai assenti i locali Balestra-Taramasco e Murro-Giovanati. "Concludiamo con Taggia un tour de force incredibile di 8 week-end consecutivi segnato complessivamente di oltre 700 coppie e 54 campi in 4 location differenti location come Andora, Laigueglia e Finale Ligure - spiega orgoglioso il presidente Riviera beach volley Alessio Marri - a questo aggiungiamo il pieno successo del progetto pilota "Riviera for Planet" con cui abbiamo garantito corsi gratuiti di beach volley per 600 alunni di scuole medie ed elementari, un torneo special olympics e una collaborazione con l'università delle terza età finalese che proseguirà in estate".

“È con grande piacere ed entusiasmo che accogliamo Riviera Beach Volley e i numerosi atleti, tra i migliori in Italia, che questo fine settimana parteciperanno a una due giorni di grande sport - ha dichiarato Giancarlo Ceresola, consigliere delegato allo Sport del comune di Taggia - si tratta di un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di questa disciplina, ma anche per i curiosi che vorranno assistere a uno spettacolo di altissimo livello in un magnifico contesto. Da tempo crediamo fortemente che lo sport possa essere un volano importante per incentivare il turismo, soprattutto nei periodo ancora di bassa stagione. Le nostre spiagge sono un luogo ideale, cornice perfetta per questi eventi. Vi aspettiamo quindi tutti i piazza Chierotti, e sul nostro magnifico litorale, sabato e domenica per tifare.”

Alle premiazioni, oltre al sindaco Mario Conio e il consigliere Fipav Liguria delegata al beach volley Monica Nehuoff, il campionissimo del volley nazionale medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra Simone Parodi, che premierà l'Mvp (miglior giocatore) della competizione.