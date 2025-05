Christina Olindo vince il Premio Renco con la graphic novel “Quando a Sanremo spuntò l’arcobaleno”

L’autrice sanremese Christina Olindo si è aggiudicata la quarta edizione del Premio Renco – Una Lettura fra le Nuvole, il concorso dedicato alla graphic novel di non-fiction promosso dal Passaggi Festival in collaborazione con La Lettura, il settimanale culturale del Corriere della Sera. Il suo lavoro, dal titolo Quando a Sanremo spuntò l’arcobaleno, ha convinto la giuria per originalità, valore narrativo e qualità grafica.

La commissione di valutazione era presieduta dalla nota fumettista Vanna Vinci e composta da Giovanni Di Bari (curatore di “Passaggi fra le Nuvole”), Marco Del Corona (vicecaporedattore de La Lettura) e Giovanni Gasparini, presidente di Renco S.p.A., azienda sostenitrice dell’iniziativa.

Il concorso, che ogni anno richiama decine di illustratori da tutta Italia e anche dall’estero, è dedicato alla realizzazione di short graphic novel che raccontino storie vere o ispirate a fatti reali. L’opera vincitrice verrà pubblicata sul numero de La Lettura in uscita il 22 giugno 2025, e sarà esposta nella mostra ufficiale “Passaggi fra le Nuvole”, che si terrà nel nuovo spazio del Giardino Radicioni, all’interno del festival che si svolgerà a Fano dal 25 al 29 giugno.

Christina Olindo riceverà inoltre un premio in denaro, un diploma d’onore e un abbonamento annuale all’app de La Lettura.

Oltre alla vincitrice, la giuria ha assegnato due menzioni speciali: quella per il “Miglior contributo d’innovazione artistica” a Susanna Frascari per Tratto da due storie vere, e quella per il “Miglior soggetto e sviluppo narrativo” a Ivano Talamo per Ah italiano.

La cerimonia conclusiva del concorso, con la premiazione ufficiale di Christina Olindo e la partecipazione della presidente di giuria Vanna Vinci, si svolgerà domenica 29 giugno, giornata finale del Passaggi Festival. Durante l’intera rassegna saranno protagonisti anche grandi nomi del fumetto italiano come ZUZU, Vittorio Giardino, Francesco Cattani, Francesca Ghermandi e Gianluca Costantini.

Con questo importante riconoscimento, Christina Olindo – autrice, illustratrice, web designer e graphic designer – conferma il suo talento nel panorama nazionale del fumetto, portando ancora una volta Sanremo e la Riviera dei Fiori al centro della scena culturale italiana.