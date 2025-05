Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 15 a domenica 18 maggio in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 15 MAGGIO



SANREMO

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



20.30. Per ‘Jazz Nights’, musica live con i ‘Generations’ in Jazz. Rêve bistrot dell'Europa Palace, info e prenotazioni 0184 7150000



IMPERIA



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



VENTIMIGLIA



17.00-19.00. Per l’Officina del Patrimonio - Un percorso partecipato per il futuro dell'officina del gas’: incontro sulle visioni per il futuro con sviluppo delle idee e proposte per la riqualificazione e la valorizzazione dell'area. Antiquarium, Corso Genova 134, info 339 8909159



BORDIGHERA



16.30. Romano Lupi l’opera ‘La città visibile. Luoghi e personaggi di Sanremo nella letteratura italiana’. Dialoga con l’autore Marco Innocenti. Biblioteca Civica Internazionale, via Romana

17.00-19.00. ‘Festa della Zucca’: reportage fotografico di Sal Russo. Sede dell’Unione Culturale Democratica, via al Mercato 8, fino al 24 maggio, ingresso libero



19.00. Per i Festeggiamenti patronali in onore di Sant’Ampelio, tre serate gastronomiche e musicali a cura della Pro Loco Borghettina, con il disco party di Dj Michele Trifirò e Gabry Zeta-Jones e un menu all’insegna di qualità e tradizione. Spianata del Capo, fino al 17 maggio



20.00. ‘Dialoghi di Crescita’: madri e figlie nella scoperta del corpo che cambia. Un evento gratuito per affrontare con serenità lo sviluppo corporeo e il ciclo mestruale con un approccio educativo ed affettivo. Evento a cura dell’associazione Noi4You. Sede in Via Firenze 1, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria via whatsapp 349 8521311



DIANO MARINA



16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)



16.30. Per il ‘Maggio dei Libri’, pomeriggio all’insegna della lettura e della condivisione con lettura del libro ‘La canzone di Achille’ di Madeline Miller, intensa rilettura del mito classico che ha commosso lettrici e lettori di ogni età. Sala Margherita Drago della Biblioteca Civica



SAN BARTOLOMEO AL MARE.

21.00. ‘Due video proiezioni dal titolo: ‘Sulle ali del condor’ & ‘Sulle Alpi Liguri’ curate dal fotografo e socio della Sezione CAI Imperia Ramoino Zefferino. Oratorio della divina Misericordia in Via Martiri della Libertà, ingresso libero



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



12.00-21.30. 78esimo Festival di Cannes: proiezione film Two Prosecutors (h 12) + 'Sound Of Falling (h 14.45) + Dossier 137 (h 18.30) + Sirât (h 21.30). Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)



VENERDI’ 16 MAGGIO



SANREMO

9.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. Per l’Unitrè, il Maestro Gian Carlo De Lorenzo, direttore artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, interviene sull’argomento ‘La concertazione: la preparazione del concerto. A seguire concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Teatro del Casinò, partecipazione libera



17.00. Dario Bosio, fotografo documentarista, videomaker, e attualmente communication officer a bordo della nave Life Support di Emergency, guiderà I partecipanti in un viaggio visivo e umano tra fotografia e testimonianza diretta, condividendo storie raccolte nel Mediterraneo e riflessioni sul ruolo dell’immagine nei contesti di crisi. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti



18.00. ‘Capolavori frutto di anni tormentati’: concerto dell’orchestra sinfonica diretta dal M° Jan Zarzycki con Ettore Pagano al violoncello. In programma musiche di Robert Schumann. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti)



19.00. Serata di beneficenza a favore dell’associazione Noi4You con presentazione libro di Rosa Il Grande, Psicologa Psicoterapeuta, ‘Riconoscere e superare la parentificazione’ + intrattenimento musicale a cura del duo ‘Good Mood intha Hood’, con Lorenzo Girola alla chitarra e la voce di Edoardo Cinalski + apericena solidale, parte del cui ricavato sarà devoluto a Noi4You per sostenere le attività dello sportello di ascolto. Bar-Ristorante Impekabile di Bussana al km 13 della pista ciclabile (20 euro, prenotazione al 348 8762060)

21.00. ‘Forza venite gente - Il Musical (2025): spettacolo musicale che racconta la vita di San Francesco d'Assisi, tra musica e spiritualità. Regia di Ariele Vincente. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.30. Giornata della ristorazione per la cultura dell'ospitalità italiana 2025 ‘Formare ed educare’: evento organizzato dalla Fipe, il sindacato dei Pubblici Esercizi della Confcommercio. Modera i lavori la giornalista Laura Ivani. Auditorium della Camera di Commercio



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



17.00. Quarto incontro del ciclo dedicato all’attualità con protagonista il dottor Carlo Amoretti, pediatra con una lunga esperienza nei paesi a basso reddito. Teatrino di Cristo Re, partecipazione libera



21.15. ‘Snare Drum Exorcism’: performance artistica di Franz Valente batterista e fondatore del Teatro degli Orrori e di Bunuel. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni al 320 212 7561



VENTIMIGLIA



16.00. Per ‘Biancheri lectures’, 'Andar per ville' di Elena Pozzi + 'Il Dna e i Desaparecidos: una storia da raccontare' di Cristian Bonacini. Forte dell’Annunziata, ingresso libero

BORDIGHERA



17.00-19.00. ‘Festa della Zucca’: reportage fotografico di Sal Russo. Sede dell’Unione Culturale Democratica, via al Mercato 8, fino al 24 maggio, ingresso libero



19.00. Per i Festeggiamenti patronali in onore di Sant’Ampelio, seconda di tre serate gastronomiche e musicali a cura della Pro Loco Borghettina, con il disco party di Dj Michele Trifirò e Gabry Zeta-Jones e un menu all’insegna di qualità e tradizione. Spianata del Capo, fino al 17 maggio



21.00. ‘Due viaggiatori in Turchia’: Laura e Sergio raccontano il loro viaggio alla scoperta di luoghi affascinanti, di spettacoli della natura, antiche città cariche di storia e scavi archeologici che mostrano una civiltà di 12mila anni fa. CAI Bordighera, corso Europa 40, partecipazione libera



TAGGIA ARMA



9.00-11.00. Cerimonie di consegna delle Bandiere Verdi, riconoscimento assegnato dalla F.E.E. Italia che premia l'impegno delle comunità scolastiche nel ridurre il proprio impatto ambientale: Istituto Pastonchi di Arma di Taggia (h 9) + Scuola Primaria Mazzini di Levà (h 10) + Scuola Soleri di Taggia (h 11)



SANTO STEFANO AL MARE



16.00. Per il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della UE, ‘Diversifica il reddito in agricoltura con un’eccellenza del territorio: il Fagiolo Bianco. Vuoi conoscere il perché? Vuoi imparare a coltivarlo? Noi ti spieghiamo come’: seminario per imparare a conoscere le tecniche agronomiche del fagiolo. Evento gratuito a cura di Acal –Associazione Cisl Agricoltura Liguria. Azienda agrituristica Green House, Strada della Pineta 6

DIANO MARINA

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’: bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 18 maggio (domenica e festivi su appuntamento)



20.00. ‘Il cielo è sempre più blu - Canzoni per un amico’: Evento musicale a scopo benefico organizzato in ricordo del compianto concittadino Valerio Abbo, a distanza di un anno dalla sua tragica scomparsa. Nel corso della serata si alterneranno le seguenti band musicali: Campovolo, La Premiata Banda, Tintodeverano e Wavers 51. Le libere offerte verranno devolute in favore della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Villa Scarsella



ENTROTERRA

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



9.00-18.45. 78esimo Festival di Cannes. proiezione film Dossier 137 (h 9) + Sirât (h 12) + La Petite Dernière (h 15) + Eddington (h 18.45). Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)



NICE



20.30. ‘The World of Queen’: un viaggio senza tempo attraverso la storia e la musica di una delle band più iconiche di tutti i tempi. Palais Nikaia (più info)



SABATO 17 MAGGIO

SANREMO



7.30. Escursione gratuita da Triora a Goina: itinerario, con partenza da Triora, nel cuore del Parco Naturale delle Alpi Liguri e nella rigogliosa Valle Argentina accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone. Ritrovo alle 7.30 presso la stazione ferroviaria di Sanremo, oppure ore 8 presso la stazione di Taggia, info 391 1042608 (più info)



10.00-13.00. Seminario Yoga Stagionale dal titolo ‘Rigenerazione tra Primavera ed Estate’ con degustazione (45 euro). Forte Santa Tecla, info +39 3298486436 (più info)

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. Francesco Anselmi, fotografo documentarista il cui lavoro indaga le trasformazioni dei confini e delle identità. presenta ‘Borderlands’, un progetto pluriennale che esplora il confine tra Messico e Stati Uniti, raccontando storie di migrazione, attesa e resistenza. Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti



20.30. ‘Danzare per la vita’: evento nazionale di danza a cura di Deyla Del Core con la partecipazione di ballerini di scuole provenienti da diverse regioni italiane e per tante forme di espressione (danza contemporanea, moderna, hip hop, danza classica, danze caraibiche). Presentano Agata Reale e Tony Del Core (parte del ricavato a favore dell'Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma. Teatro del casinò (10/12 euro), info 340 7346457

IMPERIA



9.30. ‘Merenda nell’Oliveta’: manifestazione promossa dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio in collaborazione con il circolo Manuel Belgrano di Costa d’Oneglia e prevede un trekking negli uliveti dell’entroterra, con svariate tappe e spiegazione dei luoghi più caratteristici, prevista sosta con promozione dei prodotti locali con tema olio evo. Durante l’iniziativa è previsto un momento conviviale dove si metteranno in connessione prodotti di altre culture con Olio Evo. Info 329 4098820 (più info)



10.00. Per ‘Explora Saluteè, l’expo dedicato alla promozione della salute, torna l’appuntamento dal titolo ‘La cultura del respiro, della postura e del movimento’. Saranno presenti Silvana Mazzaro e Francesca Ascheri, fisioterapiste del respiro di Asl1, che illustreranno come dare modo al nostro corpo di respirare bene e proteggersi. Biblioteca ‘Lagorio’, ingresso libero

10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



11.00. Per la ‘Notte Europea dei Musei’, ‘Coincidenze’ al MACI di Villa Faravelli, prenotazione al seguente link: 17/5 Maci Villa Faravelli - Coincidenze - visita accompagnata - Solidarietà&Lavoro

16.30. Per la ‘Notte Europea dei Musei’, ‘Clownerentola... quando un Clown cade in una favola’. Villa Grock, prenotazione al seguente link: https://www.solidarietaelavoro.it/evento/villa-grock-alla-scoperta-di-villa-grock/ (attivo il servizio navetta da Piazza Dante a Villa Grock sia per l’andata che per il ritorno al costo aggiuntivo di 1 € a persona)



15.00. Per la ‘Notte Europea dei Musei’, ‘Alla scoperta di Villa Grock’ al Museo del Clown di Villa Grock, prenotazione al seguente link: https://www.solidarietaelavoro.it/evento/villa-grock-alla-scoperta-di-villa-grock/



15.30. Giraparasio’: nuovo appuntamento con il percorso pedonale, organizzato dal Circolo Parasio, alla scoperta delle meraviglie del centro storico portorino. Partenza è all'ex stazione di Porto Maurizio, all'ingresso del giardino, nei pressi dell'edicola, prenotazione al numero 331 6992 009

18.30. ‘La stagione dei lamponi’: inaugurazione mostra personale di Italo Cammarata. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 7 giugno (dal martedì alla domenica h 10/12.30-16/19, lunedì chiuso)



21.00. Per la ‘Notte Europea dei Musei’, ‘100 Years of Eternity’ al Museo Navale e Planetario, Info e prenotazioni a QUESTO LINK



VENTIMIGLIA

11.55. Regata di Sant’Ampelio e Corsaro Nero con partenza da Ventimiglia e arrivo a Bordighera per un rinfresco verso le ore 15. A cura dello Yacht Club Sanremo, Yacht Club Sant’Ampelio e Yacht Club Cala del Forte e Circolo Velico Ventimigliese (più info)

15.30. ‘La terza età, risorsa e tutela’: convegno con la partecipazione di specialisti del settore medico e di politici con esperienza professionale nel settore. Evento a cura dell’Unitre intemelia. Teatro Comunale, ingresso libero



21.00-23.00. La ‘Notte Europea dei Musei’: apertura straordinaria con una visita guidata alle ore 21.30 dal titolo ‘Marco Emilio Basso: la vita di un antico ventimigliese d'eccezione’ (ingresso simbolico di 1 euro). Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41

BORDIGHERA

10.30. Inaugurazione del nuovo mercato coperto di Campagna Amica, allestito all’interno del mercato comunale di Bordighera, il primo del ponente ligure: taglio del nastro, presentazione del progetto, aperitivo agricolo con degustazione di prodotti locali. Mercato Comunale in Piazza Giuseppe Garibaldi 47

17.00-19.00. ‘Festa della Zucca’: reportage fotografico di Sal Russo. Sede dell’Unione Culturale Democratica, via al Mercato 8, fino al 24 maggio, ingresso libero



19.00. Per i Festeggiamenti patronali in onore di Sant’Ampelio, ultima di tre serate gastronomiche e musicali a cura della Pro Loco Borghettina, con il disco party di Dj Michele Trifirò e Gabry Zeta-Jones e un menu all’insegna di qualità e tradizione. Spianata del Capo



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



21.00. Per ‘Il Cantico della Bellezza - Teatro e Musica per Valerio Venturi’, gli Alfieri di Castel Bajardo presentano Il processo a Giovanna d'Arco’: Recital teatrale sulla base sugli atti giudiziari da un’idea di Sergio Castellino. Musiche a cura di Andrea Novella & Lara Manis. La Piccola, ingresso libero



TAGGIA ARMA



9.00. Escursione gratuita da Triora a Goina: itinerario, con partenza da Triora, nel cuore del Parco Naturale delle Alpi Liguri e nella rigogliosa Valle Argentina accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone. Ritrovo alle 7.30 presso la stazione ferroviaria di Sanremo, oppure ore 8 presso la stazione di Taggia, info 391 1042608 (più info)



9.00-19.00. ‘Fiori D’Amare’: evento organizzato dal CIV (Centro Integrato di Via) ‘Il Piano’con l’adesione delle attività commerciali accompagnate da stand di hobbisti, artigiani e produttori locali. Il gruppo delle Infioratrici di Taggia realizza un raffinato quadro floreale, perfettamente in tema con l'evento.



SAN LORENZO AL MARE

15.00. ‘Racconti senza tempo: Favole e Miti’: evento dedicato ai più piccoli alla scoperta di favole e miti classici, in chiave giocosa e coinvolgente; un percorso che parte da Fedro ed Esopo, fino agli scrittori contemporanei, dove i racconti si alternano a attività interattive e momenti di condivisione. Rassegna a cura della professoressa Paola Guglielmi. Centro Sociale Incontro, via Giardini Primo Maggio 7, partecipazione gratuita

21.15. Per la 22ª rassegna teatrale ‘L’Albero in… prosa’, ‘I Mezzalira (panni sporchi fritti in casa)’ di Agnese Fallongo con Agnese Fallongo, Tiziano Caputo, Adriano Evangelisti. Regia Raffaele Latagliata. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero (info)

DIANO MARINA

16.00-19.00. ‘Unfolding dimensions’ (ultimo giorno): bipersonale con una selezione di opere di due giovani artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebroc. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco



21.00. Per la ‘Notte Europea dei Musei’, apertura straordinaria durante la quale i visitatori potranno riscoprire ‘in notturna’ la lunga e affascinante storia del Golfo Dianese, dalle prime tracce della presenza dell’uomo, risalenti a oltre 100.000 anni fa, fino alle prime testimonianze degli antichi Liguri Ingauni, e dall’insediamento romano del Lucus Bormani (prezzo simbolico di 1 euro). Museo Civico alPalazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



CERVO



9.30-21.00. NuovaMente Festival 2025 (11ª edizione): tre giornate dedicate a Ecosostenibilità del territorio e Benessere psicofisico tra natura, consapevolezza e cultura con incontri, laboratori, esperienze, arte e armonia per corpo e mente. Luoghi vari, anche domani (il programma a questo link)



ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA



19.30. ‘Cantamaggio’, prima Sagra dell’estate ad Andagna con Birramenù (pasta alla birra con salsiccia, stinco di maiale alla birra, birramisù, patatine, rostelle e tante altre specialità gastronomiche nel piazzale coperto dalle 19.30) + dalle 20.30, musica dal vivo con Le Pecore Nere e le loro canzoni da osteria (più info)



PIEVE DI TECO



21.00. ‘Storie di uomini e di vini’: spettacolo di e con Pino Petruzzelli del Centro Teatro Ipotesi. Al termine degustazione vini della tenuta Maffone (15 euro). Teatro Salvini (più info)

PORNASSIO

17.00. Per la rassegna ‘Il Sabato del Villaggio’ Roberto Moriani presenta il volume ‘Alle sorgenti del Tanaro - Tra storia e leggenda un viaggio sul fiume Tanaro e i paesi che attraversa’. Al termine degustazione aperitivo. Evento a cura dell’Associazione Nova Kronos. Sala Consiliare del Municipio in Via Roma 28, ingresso gratuito e aperto a tutti

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI

16.00-18.00. Per le ‘Giornate Europee dei Mulini’ il pubblico può accedere ai mulini storici aderenti all’iniziativa, il cui funzionamento sarà spiegato dai mugnai o dai soci AIAMS (Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici) presso il ‘U Gumbu de Nuccio’ a Tovo Faraldi in via Mare 31, anche domani, info 340 2562879 (più info)



FRANCIA

CANNES



8.30-20.45. 78esimo Festival di Cannes. proiezione film Eddington (h 8.30) + La Petite Dernière (h 11.45) + Renoir (h 15) + Nouvelle Vague (h 18) + Die My Love (h 20.45). Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)



MENTON



10.00-12.00. ‘Dalla salute della terra alla salute dell'uomo’: incontro su come progettare un giardino di piante edibili a seconda delle caratteristiche del suolo e del suo microclima. Interviene Paolo Piantadosi, designer in Permacultura, esperto in Agricoltura Biodinamica. Evento a cura dell’Associazione Pedagogica Steineriana di Vallebona e Anfosso Agraria (10 euro). Ristorante Mirazur, 30 Av. Aristide Briand 30 (prenotazione obbligatoria su WhatsApp: 347 2496690)



11.00-18.00. 6a edizione del Salone dei Videogiochi e dei Giochi da Tavolo: videogiochi e giochi da tavolo, animazioni virtuali, giochi arcade, tornei di E-Sport, Just Dance, Mario Kart, scacchi, vendita di gadget, videogiochi, carte collezionabili, scambio, manga, figurine, esposizione, illustratori, Escape Game... uno spazio sarà dedicato anche alla prima infanzia. Palais de l'Europe, anche domani (più info)

MONACO



18.00-23.00. In occasione della Notte dei Musei, serata immersiva nel cuore della Preistoria e della Natura, per incontrare ricercatori e specialisti appassionati. Accesso eccezionale al laboratorio, visite guidate tematiche. Museo di Antropologia Preistorica, boulevard du Jardin Exotique 56 bis (più info)



DOMENICA 18 MAGGIO

SANREMO

10.00-18.00. Mostra di Alessandro Penso dal titolo ‘Life On The Edge’. Ai confini dell'Europa: ritratti di resilienza. A cura di Erica Rigato (giovedì, sabato e domenica 10/13-15/18, venerdì 9/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 2 giugno (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Sguardi’ di Christian Di Quinzio, curata da Gianni Bellanca. Bar OltreOltreaqua in Corso Orazio Raimondo 93/95, fino al 12 giugno, ingresso libero



14.30. ‘Il grande salto a Sanremo’: 1° evento di Mototerapia con Vanni Oddera con 2 esibizioni di Freestyle Show Daboot alle 14.30 e 16.30. Dopo ogni esibizione i bambini, ragazzi e tutte le persone con disabilità di ogni età, potranno provare l’emozione di salire in moto con Vanni o con i suoi collaboratori. Piazzale Carlo Dapporto.

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Per la ‘Domenica Letteraria’, Claudia Putzu (traduttrice) presenta ‘Uccidiamo Laura’ di Sandra Tavarez (Arcoiris). Villa Luca in frazione Coldirodi, ingresso libero

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



10.00. ‘Imperia. Ricorda, vive, immagina’: prima mostra multimediale dedicata alla storia e all’evoluzione della città. Area Expo Salso, fino al 2 giugno (più info)



10.00-19.00. ‘La stagione dei lamponi’: mostra personale di Italo Cammarata. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 7 giugno (dal martedì alla domenica h 10/12.30-16/19, lunedì chiuso)



VENTIMIGLIA



14.30-18.00. ‘BimbimBici’ (4ª edizione): semplice pedalata dedicata ai bambini e alle famiglie organizzata dalla sezione FIAB Riviera dei Fiori con un giro in bicicletta che attraverserà il lungomare che conduce fino a Bordighera, per poi fare ritorno a Ventimiglia presso i giardini pubblici Mons. Tommaso Reggio. Ritrovo area Campasso nell’Oasi del Nervia. A conclusione rinfresco a tutti i partecipanti (più info)

BORDIGHERA

9.30-13.00. ‘Aspettando Bordighera Outdoor 2025’, escursione in strada Bordighera - Sanremo - Ospedaletti - Bussana - Bordighera a cura di Discover Riviera, info, prenotazioni e prezzi: +39 393 2477637



10.55. Regata di Sant’Ampelio e Corsaro Nero con partenza da Bordighera e arrivo a Ventimiglia per rinfresco e premiazione. A cura dello Yacht Club Sanremo, Yacht Club Sant’Ampelio e Yacht Club Cala del Forte Circolo Velico Ventimigliese (più info)



17.00-19.00. ‘Festa della Zucca’: reportage fotografico di Sal Russo. Sede dell’Unione Culturale Democratica, via al Mercato 8, fino al 24 maggio, ingresso libero

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

DIANO MARINA

17.30. Viva la Banda’: concerto di Solidarietà a favore della Banda Musicale Città di Diano Marina organizzato dall'Associazione ‘Le Muse’ APS con la partecipazione de ‘I Flautonauti’ diretti dal Maestro Marco Moro e della violinista Irene Geranio. Sala Consiliare

CERVO



9.30-18.30. NuovaMente Festival 2025 (11ª edizione): tre giornate dedicate a Ecosostenibilità del territorio e Benessere psicofisico tra natura, consapevolezza e cultura con incontri, laboratori, esperienze, arte e armonia per corpo e mente. Luoghi vari (il programma a questo link)



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino in piazza con prodotti locali e artigianale (ogni terza domenica del mese)

PERINALDO



9.00. Eventi Cassiniani Sanremo-Perinaldo: inaugurazione sentiero Perinaldo - Monte Caggio e Antica Pieve di S. Pancrazio lungo l’antico itinerario Perinaldo-Sanremo, già percorso dall’astronomo G.D. Cassini. Ritrovo al Centro Sportivo



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI

16.00-18.00. Per le ‘Giornate Europee dei Mulini’ il pubblico può accedere ai mulini storici aderenti all’iniziativa, il cui funzionamento sarà spiegato dai mugnai o dai soci AIAMS (Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici) presso il ‘U Gumbu de Nuccio’ a Tovo Faraldi in via Mare 31, info 340 2562879 (più info)

FRANCIA

CANNES



8.30-19.00. 78esimo Festival di Cannes. proiezione film Nouvelle Vague (h 8.30) + Die My Love (h 11.15) + O Agente Secreto (h 15) + The Phoenician Scheme (h 19). Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)



MENTON

10.00-17.00. 6a edizione del Salone dei Videogiochi e dei Giochi da Tavolo: videogiochi e giochi da tavolo, animazioni virtuali, giochi arcade, tornei di E-Sport, Just Dance, Mario Kart, scacchi, vendita di gadget, videogiochi, carte collezionabili, scambio, manga, figurine, esposizione, illustratori, Escape Game... uno spazio sarà dedicato anche alla prima infanzia. Palais de l'Europe (più info)

MONACO



15.00. Concerto Sinfonico concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Giovanni Antonini con Isabelle Faust al violino. In programma musiche di Haydn, Mozart, Beethoven. Opéra Garnier Monte-Carlo Monte-Carlo (più info)



NICE



11.00-19.00. Fête des Mai con canti, balli, musiche tradizionali e specialità culinarie nizzarde. Jardins des Arènes de Cimiez (il programma)





