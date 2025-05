Taggia: al via i lavori allo stadio Ezio Sclavi dopo la firma della convenzione, ruspe in azione alla Levà

Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione dello stadio Ezio Sclavi di Taggia, impianto storico che da ora e fino al 31 dicembre 2027 sarà gestito in convenzione dalle società Argentina Arma e Polisportiva Riviera dei Fiori 2.0. La firma dell’accordo, avvenuta pochi giorni fa in Comune, ha dato il via libera a una nuova fase di valorizzazione della struttura sportiva.

A comunicarlo è stata proprio l’Argentina Arma. Il primo intervento ha riguardato la chiusura dei due muri perimetrali, passaggio fondamentale sia dal punto di vista della sicurezza, sia per la definizione degli spazi interni. Subito dopo, le operazioni si sono concentrate sul campo in terra, con il taglio dell’erba e la preparazione del terreno di gioco.

I lavori segnano l’inizio concreto di un progetto che punta a restituire allo Sclavi un ruolo centrale nella vita sportiva di Taggia e del comprensorio. Nei prossimi mesi sono attese ulteriori fasi di intervento, anche in vista della stagione sportiva 2024/2025. La riqualificazione dello Sclavi, oltre al valore sportivo, avrà anche una forte ricaduta sociale, restituendo ai giovani e alla comunità uno spazio rinnovato e sempre più accessibile.