Motociclismo: Antonio Marzo apre il campionato italiano 'Naked' classe 1000 con un ottimo terzo posto

Anche in questa stagione sportiva Antonio Marzo si conferma tra i protagonisti del Campionato Italiano Naked classe 1000. Il centauro imperiese, conosciuto per il suo ruolo di Presidente regionale di Confartigianato Trasporti, ha conquistato il terzo posto finale al Gran Premio di Varano, valido come prima prova del Campionato 2025.

Il prossimo impegno sarà il GP sul circuito internazionale di Cremona in programma il prossimo 25 maggio, quando Antonio Marzo cercherà di guadagnare ulteriormente posizioni nella classifica provvisoria del Campionato Italiano.