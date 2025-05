Calcio, fine settimana ricco di impegni fuori casa per la Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Fine settimana ricco di impegni fuori casa per la Polisportiva Vallecrosia Academy asd.

Sabato 10 maggio i Primi Calci 2016, i Primi Calci 2017 e i Piccoli Amici 2018/19 hanno preso parte alla manifestazione camporossina, organizzata dall’US Camporosso, che aveva uno scopo benefico a favore di Aceb. "I piccoli di casa erano presenti all’evento con una folta schiera di atleti" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Cinque, infatti, le squadre formate con i nostri atleti che si sono confrontati con compagini provenienti da diverse zone del ponente ligure e della Francia".

Sempre sabato, i Pulcini 2015, guidati dai mister De Bartolo e Bagnato, hanno partecipato al torneo andato in scena al campo Morel: il “Memorial Antonio Mudadu”, organizzato dal Ventimiglia Calcio. "Nella fase di qualificazione i ragazzi hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio" - dice la Polisportiva - "Arrivati in semifinale hanno incontrato il Villefranche, squadra d’oltralpe, che ha avuto una netta supremazia in tutta la gara. Alla fine, hanno giocato la finale per il 3° e il 4° posto aggiudicandosi la vittoria. Hanno, perciò, concluso il torneo al terzo posto su 16 squadre partecipanti".

Gli atleti della Polisportiva Vallecrosia Academy asd continuano a ben figurare in tutte le manifestazioni a cui prendono parte ottenendo riconoscimenti di squadra ma anche individuali.