CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 14 maggio 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- THUNDERBOLTS* – ore 17.00 - 19.15 21.30 – di Jake Schreier - con Florence Pugh, Hannah John-Kamen, Sebastian Stan, David Harbour, Olga Kurylenko - Azione/Fantasy – “Tra i supergruppi più recenti della Marvel, i Thunderbolts sono stati ideati nel 1997 da Kurt Busiek e la loro prima serie è stata disegnata da Mark Bagley. La loro è una genesi insolita: in un periodo in cui sulla Terra non ci sono più gli Avengers, confinati in una realtà alternativa, un gruppo di supercriminali decide di prenderne il posto assumendo nuove eroiche identità, ma la loro è solo una facciata, anche se poi alcuni membri del gruppo abbracceranno questa nuova identità.

Non è però a questa prima versione della squadra che si ispirerà il film Thunderbolts, in arrivo nelle sale italiane il prossimo trenta aprile. La trasposizione del gruppo guarderà piuttosto a un'altra versione della squadra, più recente, in cui i Thunderbolts sono superagenti al servizio del governo degli Stati Uniti, spesso destinati anche a lavori sporchi. Quasi un analogo Marvel della Suicide Squad della DC Comics, dove i criminali sono ricattati e obbligati ad agire per conto di operativi dell'Intelligence come Amanda Waller...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- MALAMORE – ore 15.45 - 18.30 - 21.15 – di Francesca Schirru - con Giulia Schiavo, Simone Susinna, Antonella Carone - Drammatico – “Il film racconta una storia di oggi. Siamo nel cuore della Puglia. Mary, giovane amante pentita del pregiudicato Nunzio, vorrebbe troncare questa storia malata e asfissiante, ma ha paura delle conseguenze. Dall'incontro con Giulio, il nuovo insegnante di equitazione del maneggio che frequenta, nasce una relazione d'amore, che le dà la forza finale di iniziare un processo di distacco. Michele, amico d'infanzia di Mary, nonché sgherro di Nunzio, tenta di metterla in guardia e farle cambiare idea, ma Mary decide di vivere il suo amore con Giulio. Ferito nell'orgoglio, Nunzio, sposato con Carmela, che durante la reclusione ha gestito tutti suoi traffici, decide di vendicarsi... Una storia di amore e di sangue dove i veri elementi sovversivi e rinnovatori sembrano essere l'amore e l'amicizia...”

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

BLACK BAG – DOPPIO GIOCO – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Steven Soderbergh - con Cate Blanchett, Michael Fassbender, Marisa Abela, Tom Burke, Naomie Harris – Drammatico/Thriller – “Londra. L'agente segreto George Woodhouse deve svolgere una delicata missione; il suo superiore Meacham gli ha dato infatti una settimana di tempo per indagare sulla fuga di notizie di un software top-secret dal nome in codice Severus. Tra i cinque agenti del SIS sospettati, c'è anche sua moglie Kathryn. Così, per smascherare il traditore, invita gli altri quattro a cena a casa sua: Clarissa, specialista in immagini satellitari, il suo compagno e superiore Freddie, la psichiatra dell'agenzia Joe e il suo fidanzato James, anche lui agente segreto. Droga poi il cibo per abbassare le loro inibizioni. Quella stessa sera Meacham muore per un attacco cardiaco e i sospetti di George su sua moglie aumentano quando trova un biglietto del cinema nella spazzatura. Ma Kathryn è colpevole o la posta in gioco è ancora più alta? L'uomo si trova così diviso tra l'amore per lei e il dovere nei confronti del proprio paese...”

Voto della critica: ****



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- BIRD – ore 16.00 - 18.30 - 21.15 – di Andrea Arnold - con Barry Keoghan, Franz Rogowski, Nykiya Adams, Jason Edward Buda, James Nelson-Joyce - Drammatico – “Bailey ha 12 anni che sembrano dieci di più, perché è da sempre abituata a risolvere da sola i guai suoi e di chi le sta intorno. La sua famiglia più che allargata è scomposta: lei vive con il padre Bug e il fratello maggiore Hunter, figlio della ragazza che papà ha messo incinta a 14 anni, mentre la madre di Bailey ha avuto altri tre figli da uomini di passaggio, e al momento frequenta un tipo equivoco e violento, circondandosi di tossici. Bug sta per sposarsi con una donna conosciuta tre mesi prima, e Bailey rifiuta di andare al suo matrimonio: non ne può più del caos della sua esistenza e non sa come diventare adulta, nemmeno adesso che l'arrivo del ciclo le ha annunciato di essere biologicamente una donna. Le uniche creature che la mettono di buon umore sono gli animali - cani, cavalli, gabbiani, corvi, farfalle - e uno strano giovane uomo soprannominato Bird, che se ne sta appollaiato in cima ai palazzi del quartiere e cerca la sua famiglia, che un tempo abitava accanto alla madre di Bailey...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- THE LEGEND OF OCHI – ore 15.30 - 21.30 – di Isaiah Saxon - con Helena Zengel, Willem Dafoe, Emily Watson, Finn Wolfhard, Puiu Mircea Lascus - Avventura/Fantasy – “In un piccolo villaggio della fittizia isola di Carpathia il tempo sembra essersi fermato e la vita scorre seguendo ancora ritmi rurali, disturbati solo da qualche automobile. Sull'isola vivono gli ochi, una specie di primati dal pelo bluastro e capace di comunicare con versi dalla strana musicalità. Gli uomini li cacciano da sempre e l'attuale capo dei cacciatori è Maxim, il padre di Yuri, una ragazzina introversa che si sfoga solo ascoltando la musica black metal degli Hell Throne. Quando trova un cucciolo ferito di ochi decide di accudirlo di nascosto e poi di aiutarlo a tornare a casa e ritrovare sua madre. Lungo il cammino realizzerà di saper comunicare con lui e ritroverà a sua volta la madre, che si era separata dal marito dopo una orrenda lite. Maxim si metterà però sulle tracce della figlia, insieme ad alcuni cacciatori bambini, tra cui Dasha, il fratello adottivo di Yuri...”

Voto della critica: ***

- COLPI D'AMORE – ore 17.30 - 19.30 – di Jonathan Eusebio - con Ke Huy Quan, Ariana DeBose, Daniel Wu, Sean Astin, Mustafa Shakir - Commedia – “Marvin Gable è un agente immobiliare che lavora nei sobborghi di Milwaukee, dove i cartelli ‘Vendesi’ sono ovunque. Gable riceve una busta rossa da Rose, una sua ex complice che dava per morta. Lei non è affatto contenta. Marvin viene risucchiato nuovamente in un mondo di spietati sicari, tra tradimenti e visite immobiliari trasformate in campi di battaglia mortali. Con un criminale sulle sue tracce, il fratello Knuckles, Marvin dovrà affrontare le scelte che lo perseguitano e un passato mai sepolto...”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- WEREWOLVES – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 – di Steven C. Miller - con Frank Grillo, Katrina Law, Ilfenesh Hadera, Jimmy Cummings, Lou Diamond Phillips - Horror/Azione/Thriller – “Un anno prima, la presenza di una super luna - luna piena molto vicina alla Terra - aveva provocato un inaspettato evento catastrofico con circa un miliardo di persone trasformate in licantropi per tutta la notte. Adesso la super luna sta per verificarsi di nuovo. Wesley, biologo molecolare, ha fortificato la casa di Lucy, vedova di suo fratello, per fare in modo che la donna e la figlioletta Emma possano rinchiudersi dentro in sicurezza e sopravvivere alla terribile nottata che si prospetta. Wesley si riunisce al team di esperti guidato dal professor Aranda per testare uno spray protettivo di nuova generazione che dovrebbe proteggere dagli effetti della super luna impedendo la trasformazione. Il test dimostra però che lo spray ha solo un effetto temporaneo e si traduce in una strage di scienziati. Wesley sopravvive con la collega Amy e cerca di tornare da Lucy ed Emma per aiutarle, attraversando la città infestata da lupi mannari...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- FLIGHT RISK - TRAPPOLA AD ALTA QUOTA – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.30 – di Mel Gibson - con Mark Wahlberg, Michelle Dockery, Topher Grace, Monib Abhat, Leah Remini - Azione/Drammatico – “Winston, ex-contabile della potente famiglia criminale dei Moretti, si è rifugiato al motel Igloo in Alaska dopo essere diventato informatore di giustizia. Lì viene rintracciato e arrestato dal maresciallo dell'aeronautica Madolyn Harris che viene incaricata di scortarlo da Anchorage a New York per farlo testimoniare contro i suoi ex-datori di lavori. Noleggia così un piccolo aereo per arrivare a destinazione pilotato da Daryl Booth, un texano residente in Alaska che si fa notare per il suo comportamento sopra le righe. Durante il viaggio Winston, che è ammanettato al centro dell'aereo, nota che sotto il sedile di fronte a lui c'è la licenza di Darryl, ma la fotografia è diversa. Cerca così di avvertire Madolyn ma lei non può sentirlo perché indossa le cuffie. Ben presto però Darryl rivela la sua vera identità; è infatti un sicario che ha il compito di uccidere Winston per non farlo testimoniare. Da quel momento inizia una lotta per la sopravvivenza sui cieli dell'Alaska e arrivare a New York sembra una missione impossibile...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- L’ORCHESTRA STONATA – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Emmanuel Courcol - con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco, Jacques Bonnaffé, Clémence Massart-Weit - Commedia – “Celebre direttore d'orchestra, il quarantenne Thibaut scopre di essere malato di leucemia e di avere bisogno di un donatore di midollo osseo. Facendo indagini sulla compatibilità dei familiari viene a sapere di essere stato adottato e di avere un fratello di sangue, Jimmy, più giovane e proveniente dal nord della Francia. Diversi per carattere ed estrazione sociale, i due impareranno a conoscersi e a volersi bene, uniti dalla passione per la musica. E quando Thibaut scopre che Jimmy ha l'orecchio assoluto, lo spinge a diventare il direttore della banda musicale nella quale suona il trombone...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it