Arma di Taggia, terminato il corso di primo soccorso: successo e impegno per la sicurezza

Si è concluso con successo il corso di primo soccorso organizzato dalla P.A. Croce Verde Arma Taggia odv, presso la sede in via Aurelia Ponente 48 Taggia.

Il corso, rivolto a volontari e cittadini e tenuto anche grazie al contributo di sanitari che hanno prestato gratuitamente le loro competenze, ha visto la partecipazione di numerosi interessati ad acquisire competenze fondamentali per intervenire in situazioni di emergenza, ha trattato argomenti chiave come gestione dell'emergenza, rianimazione cardiopolmonare, gestione delle ferite e capacità pratiche per affrontare efficacemente situazioni di emergenza, prevenendo complicazioni e contribuendo al benessere della comunità.