Sanremo Rugby, un weekend intenso per Under 14 e Under 12 tra Pian di Poma e Parabiago

Doppio impegno tra Pian di Poma e Parabiago per l’Under 14 e l’Under 12 del Sanremo Rugby.

Sabato 10 maggio l’Under 14 è stata impegnata sul campo di casa nel raggruppamento FIR che l’ha vista confrontarsi con Imperia-Savona e Volvera. “Una bella dimostrazione di gioco per i ragazzi nell’ultima sfida casalinga della stagione - commenta il tecnico Diego Capelli - il risultato con il Volvera non rispecchia il gioco espresso, una partita condizionata fortemente dagli episodi. Il secondo match contro Imperia-Savona ha reso onore al lavoro svolto dai ragazzi in questa stagione. Sono scesi in campo determinati sin dall’inizio, giocando il nostro rugby al meglio delle possibilità. Siamo orgogliosi e contenti del gruppo”.

Domenica l’Under 12 ha preso parte al Trofeo del Galletto al campo ‘Venegoni-Marazzini’ di Parabiago. “Dal punto di vista tecnico siamo consapevoli di non essere riusciti a esprimere il nostro potenziale abituale, ma questa esperienza è stata fondamentale per la crescita del gruppo - così l’allenatore Manuel Calabrò - per molti è stata la prima occasione di vivere una trasferta lontano da casa, affrontando non solo la sfida sportiva, ma anche quella personale. Queste sono esperienze che costruiscono carattere importante anche per affrontare la vita di tutti i giorni. Torniamo a casa con tante lezioni preziose e una motivazione ancora più grande per continuare a lavorare e migliorare”.