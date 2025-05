Polisportiva Vallecrosia Academy, impresa epica degli Esordienti 2013 al 28° Memorial Stefano Bonetti (Foto)

Fine settimana memorabile per gli Esordienti della leva 2013 della Polisportiva Vallecrosia Academy asd. I giovani atleti guidati dai mister Lapa e Colli, hanno partecipato al 28° Memorial Stefano Bonetti, torneo nazionale di Cairo Montenotte, compiendo un’impresa epica.

"Sabato mattina sono scesi in campo e hanno battuto Salice per 0-1, Villanovese per 0-1 e la Cairese 0-2" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Sabato pomeriggio, invece, hanno sconfitto la Sestrese per 1-3 e pareggiato contro Alba Roero 0-0. Con quattro vittorie e un pareggio finiscono primi del girone A accedendo, di conseguenza, al girone Gold 1 con Torino FC come professionista".

"Domenica mattina, i ragazzi, con determinazione e voglia di stupire, hanno affrontato Città di Cogoleto vincendo 1-0, hanno poi battuto Athletic Albaro per 1-0 e sconfitto il Torino per 0-2" - dice il Vallecrosia Academy - "La squadra si è così classificata prima, con punteggio pieno, conquistando l'accesso per il 1-4 posto Gold".

"In semifinale con Alba Roero, già incontrata sabato, il risultato non cambia" - dichiara la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Alla fine dei tempi regolamentari, 0-0, si procede ai rigori, che purtroppo vede la sconfitta dei nostri atleti. I ragazzi si giocano la così la finale per il 3° - 4° posto contro il Legino, che ha la meglio. La squadra avversaria vince, infatti, 1-0".

"I ragazzi si sono classificati quarti in questo importante torneo a caratura nazionale con ulteriore riconoscimento individuale" - sottolinea la Polisportiva - "Top Player Gold va al nostro Giuseppe Bagalà. Pieni di orgoglio i mister che hanno seguito i ragazzi passo passo in questa fantastica impresa, grati per le forti emozioni che sempre riescono a farci provare i nostri meravigliosi ragazzi".

Tutto lo staff dirigenziale della Polisportiva Vallecrosia Academy asd desidera complimentarsi con i propri atleti e con i mister che hanno rappresentato in modo egregio la società, portando i colori societari nei vertici più alti di uno dei più importanti tornei nazionali della zona.