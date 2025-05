Pallavolo: due vittorie e una sconfitta nell'ultimo fine settimana per le formazioni della Nlp Sanremo

E’ stato un altro fine settimana molto positivo, quello appena trascorso, per la NLP Sanremo che ha ottenuto altre due vittorie. La formazione Under 12 Fisiomed NLP ha sconfitto in casa la Stomp Mazzu. Partenza in salita e successiva reazione, con il risultato ribaltato nel secondo e terzo set (25-15 e 25-23) per il punteggio finale di 2-1. Terza vittoria consecutiva e netti miglioramenti ottenuti nel corso di tutto l'anno.

E’ poi arrivato il successo anche per la formazione di Seconda Divisione, PizzaExpress NLP, che in casa contro le rivali del Gelmi Carcare, ha avuto la meglio per 3-1. Partita sempre abbastanza in controllo per la formazione matuziana che, grazie a questa vittoria (la seconda consecutiva), riesce a raggiungere la quarta posizione in classifica.

Sconfitta, invece, nel campionato Under 13 per la NLP Sanremo contro la Mazzucchelli. Partita sospesa invece nel campionato di Serie D con il Cus Genova che ha mandato rinuncia alla partita contro la Controcorrente NLP. Le due società son ora in attesa della decisione del giudice sportivo.