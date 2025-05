BJJ Spring Break: Imperia e Sanremo ancora capitali del Jiu Jitsu Brasiliano (foto)

Si è conclusa da pochi giorni, lasciando dietro di sé un'ondata di entusiasmo e sorrisi, la seconda edizione del BJJ Spring Break. Il sole della Riviera dei Fiori ha fatto da cornice ideale a un evento che, nel weekend del 9-11 maggio, ha trasformato Imperia e Sanremo nel cuore pulsante del Jiu Jitsu Brasiliano italiano e internazionale.

Dopo il successo della sua prima edizione, il BJJ Spring Break ha letteralmente raddoppiato i numeri, accogliendo circa 100 praticanti provenienti da ogni angolo d'Italia, ma anche da Francia, Repubblica Ceca, Brasile e Regno Unito. Un vero e proprio melting pot di passione per la "arte suave" che testimonia la crescente attrattività dell'evento.

Fondamentale per la riuscita della manifestazione è stato il patrocinio del Comune di Imperia e della UISP provinciale. Il Comune ha inoltre concesso l'uso del palazzetto dello sport per le intense sessioni che si sono svolte nella città. La cerimonia di apertura ha visto gli interventi sentiti e orgogliosi dell'Assessore Marcella Roggero e del maestro di Judo Lucio Garzia, in rappresentanza della UISP di Imperia, che hanno sottolineato come la città sia diventata, in breve tempo, un punto di riferimento per il Jiu Jitsu Brasiliano.

Il livello tecnico dei seminari è stato a dir poco eccezionale, grazie alla presenza di insegnanti di caratura internazionale come Alessandro Borgonovo, Matteo Patrone, proveniente da New Castle, Alberto Buriasco e Flavio Santiago Peroba, giunto appositamente da Nizza. Le loro preziose lezioni hanno spaziato tra diverse tecniche e strategie, arricchendo il bagaglio di conoscenze di tutti i partecipanti.

Quest'anno si è fatta ancora più stretta la collaborazione con la BJJ Summer Week di Cagliari, un evento di risonanza mondiale che quest'anno celebra la sua decima edizione, accogliendo centinaia di atleti da ogni parte del globo. Tra i partecipanti al BJJ Spring Break è stata messa in palio una partecipazione al prestigioso camp cagliaritano. La fortuna ha baciato uno dei presenti, che ha avuto l'onore di ricevere il premio direttamente dalle mani di Daniele Pisu, uno degli organizzatori della BJJ Summer Week, presente all'evento imperiese.

A rendere l'esperienza ancora più stimolante è stato l'altissimo livello degli atleti presenti, con una nutrita schiera di cinture nere che non si sono risparmiate in divertenti e formativi incontri di sparring. L'ambiente eccezionale, come sottolineato dagli organizzatori, e la gente sorridente hanno contribuito a creare una situazione rilassata e di grande condivisione, ben lontana da ogni forma di competizione esasperata.

L'organizzazione si è detta estremamente soddisfatta del successo di questa seconda edizione e guarda già con entusiasmo al futuro: "Non vediamo l'ora di metterci al lavoro per l'edizione 2026", hanno dichiarato con un sorriso.

Il BJJ Spring Break si conferma un evento in crescita, capace di unire la passione per il Jiu Jitsu Brasiliano con la bellezza del territorio ligure, e di creare sinergie importanti con altre realtà di spicco del panorama nazionale e internazionale.