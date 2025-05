Taggia: "Sport e Periferie 2025", l'appello di Giuseppe Federico (Progettiamo il Futuro) per la partecipazione comunale

Il consigliere Giuseppe Federico ( Progettiamo il Futuro ) di Taggia esprime il proprio auspicio affinché l’Amministrazione comunale partecipi attivamente al bando ‘Sport e Periferie 2025’, promosso a livello nazionale per il potenziamento e la riqualificazione degli impianti sportivi pubblici.

“La quota del contributo del Comune è minima – spiega Federico - il 10% su un investimento massimo di 750.000 euro, il 15% per investimenti fino a 1.500.000 euro. Possono essere effettuati interventi riguardanti abbattimento barriere architettoniche, impianti fotovoltaici, rifacimento impianti, opere edili interne ed esterne, recinzioni, illuminazione, parcheggi, tribune, adeguamento sismico ed altro. Riteniamo che questa sia un’occasione strategica e concreta per investire sul benessere della nostra comunità, offrendo ai cittadini, in particolare ai nostri giovani, spazi adeguati, sicuri e inclusivi per la pratica sportiva. Nel nostro Comune esistono impianti sportivi e palestre che necessitano di interventi di manutenzione, ammodernamento e adeguamento normativo. Partecipare a questo bando significherebbe non solo valorizzare il patrimonio esistente, ma anche incentivare la pratica dello sport come strumento di socialità, prevenzione e crescita personale. La Giunta, nel 2023 e negli anni precedenti, purtroppo, non ha colto questa opportunità; speriamo che questa volta l’Amministrazione predisponga tempestivamente un progetto, anche perché la scadenza del bando è fissata per il 16 giugno 2025”.