Taggia, ‘Fiori d’amare’ in via Queirolo: negozi aperti e banchi di artigiani e hobbisti nel cuore di Arma

Sabato 17 maggio, dalle ore 9.00 alle 19.00, via Queirolo si animerà con l’evento “Fiori D’Amare”, organizzato dal CIV (Centro Integrato di Via) “Il Piano” con il patrocinio del Comune di Taggia.

Le attività commerciali della via prenderanno parte all’iniziativa, accompagnate da stand di hobbisti, artigiani e produttori locali. Il gruppo delle Infioratrici di Taggia per l’occasione realizzerà un raffinato quadro floreale, perfettamente in tema con l'evento.

Inoltre, nei giorni scorsi il CIV Il Piano ha lanciato sui social il contest fotografico a tema Fiori D’Amare: a partire da sabato 10 maggio, le fotografie più belle sono esposte nelle vetrine — decorate con motivi floreali — delle attività commerciali di via Queirolo.

La foto che otterrà il maggior numero di voti sui social consentirà al suo autore di ricevere un coupon da spendere in uno dei negozi aderenti al CIV Il Piano. Il nome del vincitore sarà annunciato durante l'evento del sabato 17 maggio.

“Eventi come Fiori D’Amare - commenta il consigliere comunale con delega al commercio Chiara Cerri - sono fondamentali per valorizzare il commercio sotto casa, che rappresenta il cuore pulsante delle comunità. Sostenere le attività locali non solo significa promuovere il nostro territorio, ma anche contribuire a mantenere viva e dinamica la città”.