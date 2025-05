Sabato prossimo l'agricoltore-scrittore di Camporosso Marco Damele protagonista di un incontro ad Ormea

Si terrà sabato prossimo alle 16, presso la Sala Croce Bianca di Ormea, un incontro con Marco Damele, divulgatore botanico ed esperto conoscitore di piante spontanee e autore di numerose pubblicazioni su 'Flora locale tra biodiversità, tradizione e mistero'. L’incontro non sarà una semplice conferenza sulle erbe, ma un vero e proprio percorso tra scienza, cultura popolare e curiosità.

Marco Damele accompagnerà il pubblico alla scoperta delle erbe eduli, cioè quelle commestibili, spesso utilizzate nella cucina tradizionale ligure e piemontese: piante semplici, che crescono ai bordi dei sentieri, nei campi incolti e nei muretti a secco, ma che nascondono grandi virtù nutrizionali e aromatiche. Non mancherà un focus importante sulle erbe velenose, che crescono anch’esse nel nostro territorio e che, se non riconosciute correttamente, possono rappresentare un grave pericolo. Attraverso la visione dei suoi erbari e dei suoi racconti, Damele aiuterà a distinguere le specie simili ma dal comportamento opposto: una vera lezione di sicurezza ambientale, utile per chi ama passeggiare nei boschi o raccogliere piante in autonomia.

Marco Damele, noto per il suo approccio divulgativo e appassionato, saprà coinvolgere il pubblico con un linguaggio semplice ma rigoroso, arricchito da aneddoti, esperienze personali e una profonda conoscenza botanica. L’evento si preannuncia come un’opportunità preziosa per riscoprire il valore del paesaggio che ci circonda e l’importanza di custodire e tramandare il sapere legato alle piante spontanee.