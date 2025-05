Pesca, a Sanremo grande partecipazione per il corso sille tecniche di lancio categoria “surf casting” (foto)

Palcoscenico d’eccezione di Sanremo. Nelle giornate di sabato e domenica scorsi, nella stupenda Baia di Sanremo, l’associazione 'Fishing Trophy Sanremo' (Colmic), ha tenuto un corso dedicato ai suoi iscritti, sulle tecniche di lancio nella categoria “surf casting”. Le lezioni, magistralmente tenute dal pluri campione del Mondo di Long Casting nel 2019 Antonio Scrufari. Scrufari è anche attualmente il campione italiano e facente parte del club azzurro, prossima gara nazionale è il campionato italiano a squadre che si tiene a fine maggio a Porto Sant'Elpidio nelle Marche hanno entusiasmato tutti i partecipanti.

Il Presidente dell’associazione Gianni Acquaviva, insieme al suo vice Gabriele Drago e con tutto il suo direttivo, si è congratulato per l’ottima riuscita che ha arricchito profondamente il bagaglio d’esperienza dei suoi atleti. Il corso ha approfondito tutte le tecniche innovative per la pesca sportiva anche in vista delle prossime gare nazionali che si terranno a Palermo, a cui parteciperanno oltre all’associazione matuziana , anche altri compagni provenienti da tutto il territorio nazionale.

La Fishing Trophy Sanremo (Colmic), coglie l’occasione per invitare ad iscrivere quanti più giovani e non solo appassionati di pesca sportiva cliccando QUI. Gli organizzatori confermano che si tratta solo del primo di una lunga serie di eventi della pesca sportiva.