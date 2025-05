Oltre 230 iscritti e diretta online da record, successo per la seconda tappa del Sanremo Padel Tour (Foto)

Oltre 230 iscritti e diretta online da record. Grande successo per la 2° tappa del Sanremo Padel Tour, svoltasi lo scorso fine settimana presso il prestigioso GP PADEL di Bruino, alle porte di Torino.

L’evento ha registrato oltre 230 iscritti complessivi, confermando l’interesse crescente e la solidità di questo progetto sportivo e promozionale che unisce sport, territorio e comunicazione. Uno dei momenti più seguiti è stata la finale dell’Open Maschile, trasmessa in diretta streaming e seguita da oltre 700 spettatori online, a testimonianza della crescente attenzione mediatica attorno alla manifestazione.

L'altissimo livello tecnico dei tornei Open maschili e femminili ha dato ulteriore valore alla tappa: 122 iscritti all’Open Maschile; 48 iscritte all’Open Femminile e montepremi complessivo di 10.000 euro. Questi dati confermano il Sanremo Padel Tour come uno dei circuiti più qualificati a livello nazionale nel panorama del padel amatoriale e semi-professionistico.

Non solo agonismo, parallelamente ai tornei principali, grande partecipazione e coinvolgimento anche nei tre tornei amatoriali a invito: Unoenergy Cup, Casinò di Sanremo Cup e Private Padel Cup. Eventi che hanno messo in campo non solo passione sportiva ma anche networking, convivialità e promozione del territorio, in linea con la missione del tour.

Ottima risposta pure per l’Under 14 “Portosole”. Particolarmente significativo è stato il Torneo Under 14 “Portosole”, che ha visto in campo le giovani promesse del padel piemontese, impegnate in match intensi e di buon livello tecnico. Una vetrina importante per il futuro dello sport, sostenuta da un’organizzazione attenta alla crescita giovanile.

Il Sanremo Padel Tour si conferma, quindi, come un progetto sportivo e culturale ad ampio respiro, con l’obiettivo di promuovere Sanremo e la Riviera dei Fiori attraverso un circuito che unisce grandi città italiane e nuove community di appassionati.

Ecco i risultati dei tornei:

OPEN MASCHILE

Vincitori: Giuliani Santino – Oviedo Berazategui Fabian *

Finalisti: Irirart Emiliano Martin – Salandro Mauro Agustin

OPEN FEMMINILE

Vincitrici: Cavicchi Antonella – Cascapera Giulia*

Finaliste: Cayetana Sanchez - Paola Ciabattoni

UNDER 14

Vincitori: Garbo Alessandro - Vottero Alberto *

Finaliste: - Simone Lingua - Francesco Moriglia

Finalisti:

Tornei Amatoriali

AMATORIALE CASINO'

Vincitori: Ivan Zanusso – Ahmed Laoukkli *

Finalisti: Massimo Contadin – Christiana Caiazza

AMATORIALE PRIVATE PADEL CUP

Vincitori: Luca Roggero – Durio Maurice

Finalisti: Fabio Bosa – Patrick Castrovilli *

Finalisti:

AMATORIALE UNOENERGY

Vincitrici: Cristina Marchetti – Chiara Bernardi *

Finaliste: Manuela Verzicco – Nunzia Pizzonia

Tutte le coppie vincitrici dei tornei si sono di diritto qualificati alle Finals che si terranno a Sanremo a fine settembre.

Il Sanremo Padel Tour dà appuntamento per la prossima tappa, che si svolgerà dal 16 al 22 giugno al Pro Padel di Povigliano Veronese. Le iscrizioni sono già aperte.