Judo club Sakura arma di Taggia: una bella medaglia di bronzo dalla gara di Montecchio Maggiore (foto)

Sabato 10 e domenica 11 maggio 2025 le giovani promesse del judo maschile e femminile U15 sono state impegnate nel "Trofeo Italia ES. B.", circuito nazionale giovanile al quale si sono iscritti 680 atleti provenienti da tutta Italia, accompagnati da 240 Insegnanti Tecnici.



Nella giornata di sabato, il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. ha portato in gara due atleti, Mattia Salvi nella categoria fino a Kg. 66 e Leonardo Armonio nella categoria fino a Kg. 81.

La gara è stata molto impegnativa, in quanto vedeva la partecipazione di molti atleti inseriti nelle zone alte della Ranking List nazionale.

Mattia Salvi si è impegnato molto nelle sue competizioni, giungendo al 7° posto in classifica in una categoria molto numerosa, dopo aver sostenuto cinque incontri molto pesanti.

Leonardo Armonio ha combattuto con molta decisione, scalando mano a mano i posti in classifica ed arrivando a posizionarsi, dopo quattro incontri, ad un ottimo terzo posto che ha premiato tutto l' impegno messo nella gara e che gli sarà di grande stimolo a continuare ad allenarsi con tenacia.



Il Maestro Alberto Ferrigno, come sempre vicino agli atleti durante le gare, si è detto molto soddisfatto del loro comportamento che ha evidenziato una crescita agonistica, tecnica e caratteriale"I ragazzi si sono comportati bene, dimostrando di saper mettere a frutto il grande lavoro fatto in palestra sotto la guida del Tecnico Alessio Ferrigno. Avremo presto altre occasioni di verificare la loro forma e la loro preparazione e speriamo che altri risultati possano portare ulteriori soddisfazioni. Il giorno 24 maggio saremo a Quiliano (SV) per il Trofeo Sharin Cup, che rappresenterà un altro bel banco di prova. Per ora ci godiamo questa prestigiosa medaglia di bronzo" .