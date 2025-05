Bussana di Sanremo: una grande festa su due ruote con il primo 'Memorial Domenico Balestra' (Foto)

La frazione Bussana di Sanremo si è trasformata ieri in una vera e propria festa su due ruote grazie al 1° Memorial Domenico Balestra, una gara ciclistica su strada dedicata ai giovani talenti tra i 7 e i 12 anni (categorie G1-G6), organizzata con passione dalla Contraband Cycling Team. Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della famiglia, che ha visto decine di piccoli atleti sfidarsi con entusiasmo, circondati dall’affetto di centinaia di persone accorse per sostenere i partecipanti e vivere un evento dal sapore autentico, immerso nella bellezza del borgo ligure.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera, la presenza di ospiti d’eccezione come Matteo Trentin, ciclista professionista di livello internazionale, Niccolò Bonifazio, velocista ligure con successi come il Tour of Hainan, la Coppa Agostoni e la Paris–Bourges e Samuele Privitera, giovane talento emergente: con grande umiltà e passione questi grandi professionisti hanno portato entusiasmo ed energia, diventando subito un punto di riferimento per i più piccoli.

Il Memorial è stato anche un momento di convivialità grazie al prezioso supporto del Circolo Ricreativo Bussanese, che ha offerto un gustoso piatto di pasta a tutti i bambini e ha preparato rostelle, patatine e frittelle per il pubblico, contribuendo a creare un’atmosfera genuina e accogliente.

Un sentito ringraziamento va ad Alessandro Sindoni, assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Sanremo, per il suo sostegno all’iniziativa; alla scorta tecnica per l’impeccabile lavoro di sicurezza lungo il percorso; all'Associazione Piemontese Corridori Ciclisti, a Luca di CicliBosco per il fantastico intrattenimento con musica e sorrisi e a tutti coloro che hanno collaborato per rendere possibile questo evento.

Il 1° Memorial Domenico Balestra ha saputo unire sport, passione e comunità, gettando le basi per una tradizione che promette di crescere anno dopo anno.