Sport, tradizione e territorio: in tanti alla "Marcia delle Palme" a Bordighera (Foto)

Una giornata immersa nello sport, nella tradizione e nel territorio. In tanti, circa 900 partecipanti, hanno preso parte alla 49ª edizione della "Marcia delle Palme", andata in scena ieri a Bordighera, che quest'anno ha proposto una novità: la Running Edition.

L'evento, organizzato da Bordighera Bene Comune e U Risveiu Burdigotu, si è, infatti, articolato in due modalità: la tradizionale marcia non competitiva, aperta a tutti, e la gara competitiva per gli appassionati di corsa. Entrambe hanno seguito il medesimo percorso di 11 km che si snodava attraverso i suggestivi sentieri e panorami della Riviera dei Fiori offrendo un'esperienza unica per corridori, camminatori e famiglie.

Dopo aver effettuato le iscrizioni i partecipanti sono partiti dal Piazzale del Capo di Bordighera Alta e si sono messi alla prova nel percorso misto, caratterizzato da asfalto, sterrato e tratti collinari, che ha toccato Sasso, Madonna della Neve, Vallebona, Borghetto San Nicolò per rientrare poi a Bordighera Alta dove era previsto l’arrivo.

Alla fine della manifestazione sono stati premiati i primi tre classificati assoluti uomini (Simone Vivaldi, Maurizio Ferratusco e Christian Bramato) e le prime tre classificate assolute donne (Elsa Delaporte, Alice Fratini e Giorgia Garello). L'evento si è svolto in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale e della Croce Rossa di Bordighera.