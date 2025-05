Taggia: sabato scorso importante esercitazione congiunta della Protezione Civile tra le province di Imperia e Savona

Importante giornata di esercitazioni, sabato scorso nella zona delle ex Caserme Revelli di Taggia, ad opera della Protezione Civile.

Si tratta della prima esercitazione di questo tipo nella nostra provincia, alla quale hanno partecipato 8 volontari dell’imperiese e 8 del savonese. L’esercitazione è stata voluta per poi trovare i volontari pronti a partire per Roma, in occasione delle manifestazioni per il Giubileo.

E’ stato un momento importante per la Protezione Civile delle due province, in modo da ‘mischiare’ i volontari imperiesi e savonesi e condividere le esperienze per eventuali interventi futuri. I lavori si sono svolti tra le 8.30 e le 16.30.