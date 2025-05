I fiori di Tastee.it protagonisti di un weekend indimenticabile sul lago di Como tra gusto e cultura

Anche i fiori di Albenga ed i prodotti dell’azienda tastee.it sono stati fra i grandi protagonisti della manifestazione, diretta dal giornalista Claudio Porchia. L’evento è stato un autentico successo, capace di coinvolgere un grande e numeroso pubblico con un programma ricco, variegato e di altissimo livello.

Cultura, gastronomia, musica e intrattenimento si sono fusi in un’esperienza multisensoriale unica, che ha saputo valorizzare il tema dei fiori eduli in modo originale e coinvolgente. L'entusiasmo dei partecipanti, l'eccellente partecipazione agli eventi e l'apprezzamento generale ricevuto testimoniano l’ottima riuscita di questa edizione, anche grazie ai prodotti di Tastee.it: 5.000 petali di fiori eduli distribuiti nei locali del paese ed al Gin alla Begonia protagonista del cocktail e dell'apericena del sabato sera.

La rassegna si è aperta con un evento dedicato alla cultura e alla natura, durante il quale è stato presentato il libro "Ortaggi e fiori dell’orto" di Giovanna Mazzoni e Marco Nigro, un'opera che celebra la bellezza e i benefici dei prodotti dell’orto, inclusi i fiori commestibili. La serata è proseguita con assaggi floreali nei bar del paese e ci è chiusa con lo spettacolo comico "Fiori di Testa", ideato da Viviana Porro e Franco Rossi, che ha divertito il pubblico con letture, sketch e riflessioni su fiori e natura.

Il sabato è stato ricco di appuntamenti: il dr. Marco Missaglia ha tenuto un incontro sull’importanza dei polifenoli contenuti nei fiori e i loro effetti benefici, tra cui proprietà antiossidanti e rinvigorenti. A seguire, lo chef Claudio Di Dio ha conquistato il pubblico con uno show cooking creativo a base di fiori eduli, arricchito da gustose degustazioni. Nel pomeriggio, Claudio Porchia ha condotto un laboratorio pratico per imparare a utilizzare i fiori in cucina, svelando segreti e consigli utili. La giornata si è conclusa con un elegante aperitivo floreale curato dall’Istituto Alberghiero di Casargo, seguito dalla performance musicale del Maestro Ennio Cominetti ispirata al suo libro "La musica e i fiori", un viaggio artistico tra suoni, colori e profumi.

Domenica, la manifestazione si è chiusa con iniziative coinvolgenti e formative: Barbara Ronchi della Rocca ha tenuto un incontro sul galateo dei fiori in tavola, spiegando come abbinarli e utilizzarli nelle occasioni conviviali con gusto ed eleganza. In contemporanea, un laboratorio ludico-sensoriale per bambini, guidato da Monica Panzeri, ha avvicinato i più piccoli al mondo dei fiori e della natura attraverso giochi e attività educative.