Straordinari risultati per il Fudoshin Karate Liguria al Campionato Nazionale FESIK: orgoglio e spirito di squadra a Salsomaggiore

Il Fudoshin Karate Liguria, sotto la guida esperta e appassionata del Maestro Dario Regina (7° Dan), ha brillato al Campionato Nazionale FESIK svoltosi a Salsomaggiore Terme (Parma) nei giorni di sabato 10 e domenica 11 maggio, conquistando risultati di assoluto prestigio nelle categorie Cadetti, Junior e Senior di kumite (combattimento).

Gli allievi della scuola si sono distinti per tecnica, determinazione e spirito di squadra, portando a casa un medagliere ricco e meritato:

Carolina Dané – 1ª classificata nazionale

Sara Bogliorio – 1ª classificata nazionale

Daniel Serban – 2° e 3° classificato nazionale

Giorgia Delucchi – 3ª classificata nazionale

Giovanni Dané – 3° classificato nazionale

Matteo Massabò – 1° classificato Coppa Italia

Martina Cavallaro – 2ª classificata Coppa Italia

Massimo Desideri – 2° classificato Coppa Italia

Matilde Marino – 3ª classificata Coppa Italia

Matteo Battaglino – partecipazione con ottima prova

A questi importanti traguardi individuali si aggiungono anche i piazzamenti a squadre, con il terzo posto nazionale sia per la squadra femminile che per la squadra mista.

Un risultato che premia il lavoro costante, l’impegno e la crescita tecnica e umana dei ragazzi del dojo, e che conferma il Fudoshin Karate Liguria come una delle realtà più solide e promettenti nel panorama marziale nazionale. “È un orgoglio vedere i miei allievi crescere non solo come atleti, ma anche come persone – dichiara il Maestro Dario Regina – i risultati ottenuti sono frutto della dedizione quotidiana, del rispetto per questa disciplina e della forza del gruppo. Il nostro obiettivo resta formare prima persone, poi campioni”.

Il Fudoshin Karate Liguria è più di una scuola: è una famiglia marziale in cui i valori del karate – rispetto, disciplina, determinazione – accompagnano ogni allievo nel suo percorso di crescita. Le porte del dojo sono sempre aperte per chi desidera intraprendere questo cammino.