Al 26esimo Rally delle Palme la notte esalta Federico Gangi, questo pomeriggio la festa di premiazione

Bello di notte. La 26esima edizione del Rally delle Palme si esalta nel passaggio notturno della prova di Coldirodi-Perinaldo che vede svettare il savonese Federico Gangi (già vincitore della scorsa edizione) con Andrea Ferrara a fianco, che ha duellato nelle prime due prove con il canellese Jacopo Araldo, navigato dall’imperiese Lorena Boero. Il pilota Meteco aveva segnato il miglior tempo nella prima prova speciale di giornata concludendo la prima tappa a 2”7 da Gangi, grazie anche al terzo tempo nella seconda prova speciale. Terza forza in campo i genovesi Michele Guastavino e Laura Bottini che hanno ripreso confidenza con la loro Škoda Fabia nella prima speciale (siglando comunque il terzo tempo assoluto) per accelerare il passo nella notte e concludere la seconda prova speciale fra Gangi e Araldo, andando al riposo a con 11”4 da Gangi.

Più staccati tutti gli altri; a cominciare da Fabio Federici-Erika Badinelli, terzi assoluti nell’edizione 2025, che precede i torinesi Matteo Ceriali-Vanessa Lai, impegnati a conoscere la loro Škoda Fabia nella prima prova, per poi accelerare nella notturna e salire in quinta posizione e scavalcare il langarolo Massimo Marasso, con il biellese Tiziano Pieri, particolarmente attento nella speciale notturna; Marasso precede in classifica l’elvetico Olivier Burri, navigato dal francese Anderson Levratti, che paga lo scotto della non conoscenza delle strade del Ponente Ligure.

Dopo sette Škoda Fabia di Classe R5/Rally2 ai vertici della classifica si è piazzato il sanremese Antonio Annovi, che divide la sua Peugeot 208 Rally4 con la compagna Tiziana Santini, protagonista nella prima speciale di un bel duello sul filo del decimo di secondo con Davide Nicelli in gara con Martina Bertelegni, sfida terminata nella prova notturna a causa di una foratura che costringe il pavese ad alzare bandiera bianca.

Chiudono la Top Ten i pinerolesi Andrea Tarantino-Renzo Fraschia che precedono i genovesi Alberto Bigi-Marco Nari con l’ammiratissima Toyota Yaris Rally5/R2.

Oggi, alle ore 17.21, la grande festa delle premiazioni sul palco arrivi di Corso Italia a Bordighera.

Gli appuntamenti di domenica 11 maggio della 26esima edizione del Rally delle Palme

PS 3-5 Semoigo-Bajardo (km, 7.36). Domenica 11 maggio (ore 11.56, ore 15.54)

PS 4-6 Ghimbegna-San Romolo (km 10,51). Domenica 11 maggio (ore 12.18, ore 16.16)

Riordino, Piazzale Zaccari (Bordighera): domenica ore 10.30 (uscita riordino notturno); domenica (ore 13.08-14.28)

Parco Assistenza, Lungomare Argentina (Bordighera): domenica 10.37-11.07; domenica ore 14.35-15.05)

Bordighera, domenica 11 maggio ore 17.06 – Cerimonia di arrivo e premiazione sul palco (Corso Italia)

Il 26° Rally delle Palme misura 232,31 km di cui 60,46 km suddivisi in sei prove speciali

Il 26° Rally delle Palme è valido con seconda prova della Coppa Rally di Zona-2; Michelin Trofeo Italia-Regional; Trofeo Pirelli Accademia CRZ e R-Italian Trophy. Il sito di riferimento della gara è: www.rallydellepalme.it