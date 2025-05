Ad Arma di Taggia il ping pong è una festa che unisce appassionati di tutte le età

Sabato 10 maggio, la palestra del plesso scolastico Pastonchi si è trasformata in un luogo di incontro, memoria e risate grazie al torneo amatoriale-goliardico organizzato dall’Associazione Tennistavolo Arma di Taggia. L’evento ha riunito appassionati di tutte le età, celebrando lo spirito dello sport e della comunità più che la competizione vera e propria.

"Tra i partecipanti - si spiega nel comunicato -, spiccavano i 'Salesiani del secolo scorso', un gruppo di amici cresciuti all’oratorio di Don Enrico ad Arma, dove il ping pong era parte integrante delle giornate. Oggi, questi ex ragazzi sono diventati nonni, professionisti e figure di riferimento, ma la passione per la racchetta è rimasta intatta. Tra loro: il dott. Luca Cambiaso, sempre pronto a battute chirurgiche; Daniele Franco, concentrato e letale nel backspin; Edo Margallo da Trovasta, garanzia di ironia e stile retrò; Giacomo Lantrua, memoria storica e leggendario 'sagrestRano' della chiesetta dell’Alma; Claudio Poretti, aitante pensionato ancora solidissimo al tavolo; e Graziano Poretti, che nel tempo ha lasciato la casacca dei salesiani della giovinezza per unirsi – in spirito e maglietta – ai francescani. Una transizione pacifica e spiritualmente discutibile, ma tant’è.

Da Torino è arrivato anche l’ingegnere aeronautico Gian Maria Ferrato con la compagna, in rappresentanza della mitica 'Compagnia dell’Edicola', gruppo di amici degli anni ’80 che continua a coltivare il piacere dello stare insieme, anche con una racchetta in mano.

A difendere i colori dell’Associazione, tre giovani promesse: Nicola Balbo (Nicolò), Alessio Agnone e Nicola Quagliotti

L’Associazione Tennistavolo Arma di Taggia – www.tennistavoloarmaditaggia.it – si è dimostrata ancora una volta realtà viva e inclusiva, aperta a bambini, ragazzi, adulti e appassionati di ogni livello. Tra corsi, allenamenti e tornei, promuove il tennistavolo come strumento di socialità e benessere, facendo dello spirito di accoglienza il proprio tratto distintivo.

Il podio, per chi proprio vuole saperlo: Nicolò Balbo, Graziano Poretti, Giacomo Lantrua. Ma qui a vincere è stata soprattutto la voglia di ritrovarsi.

Un ringraziamento speciale va a Roberto Torgano, presidente illuminato, a Mario Manfrin (tecnico), parte attiva dell’organizzazione e vera anima operativa dell’evento, insieme allo staff (Diego Fasola, vicepresidente e tecnico, e Claudio Crotti, tecnico) dell’associazione: volontari, allenatori e collaboratori che rendono possibile, ogni giorno, una palestra aperta allo sport, alla comunità e al sorriso.

L’appuntamento è per il prossimo anno!".