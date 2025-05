Gestione del verde urbano a Sanremo, per le Associazioni la ‘strategia’ è tagliare gli alberi e sostituirli con aiuole

“Apprendiamo dagli organi di informazione di una rivoluzione verde e di un piano del verde per la città. Leggiamo che, oltre al condivisibile principio generale di dotare di aree verdi tutti i quartieri cittadini per migliorarne la vivibilità, la ‘trasformazione profonda associata ad una strategia di rinascita e valorizzazione diffusa’ - scendendo ad esempi concreti - inizia purtroppo nell’indicare abbattimenti di alberi: Via Margotti, Via Barabino, Via Padre Semeria. Dalla comunicazione a mezzo stampa pare in definitiva che il taglio degli alberi in alcune zone sia l’unica vera e sostanziale ‘strategia’ di gestione del verde urbano, Le fioriere, le siepi, le aiuole amovibili, pur benvenute come elemento di abbellimento, non sostituiscono gli alberi, soprattutto se alberi storici!”. Ad intervenire sull’argomento sono le associazioni Assonanze con il presidente Francesco Ghilardi, il Comitato P.A.T. (Paesaggio Alberi Territorio) e Italia Nostra Sanremo-Taggia Libereso Guglielmi con i Consiglieri Tanya Guglielmi e Gianni Valenzano.

“Ci chiediamo innanzitutto - continuano le tre associazioni - a quali logiche siano rispondenti i tagli citati, soprattutto a quali esigenze, se di vera necessità di salute dell’albero (frutto di analisi approfondite) o piuttosto di una progettazione urbana di nuovo consumo di suolo. Riteniamo fondamentale a questo proposito avvalersi della competenza ed esperienza in conservazione dei grandi alberi da parte di professionisti prescelti con quell’obiettivo, anche allargando lo sguardo ad altre realtà ed esperienze. Il nostro verde lo merita!

Il nostro timore è l’ulteriore impoverimento del ricco patrimonio arboreo della città, privato negli ultimissimi anni di presenze qualificanti quali il filare di pini in Via Nino Bixio, sul porto vecchio area Santa Tecla, zona Ospedale, Piazza San Bernardo, lo stesso progetto in itinere di Piazza Eroi Sanremese fino ad arrivare al taglio di esemplari centenari in aree private (corso Inglesi). Rimane ancora in sospeso l’esito sul taglio di alberi del progetto rivisto sui Giardini Regina Elena, nel suo complesso arboreo e nelle diverse sottoaree. Per non parlare delle potature estreme, capitozzature che significano la morte degli alberi, di cui vediamo gli effetti a cose fatte. Si tratta di qualità della vita, di memoria storia e di identità di una comunità!

A livello generale, è diffusa la consapevolezza del ruolo insostituibile degli alberi nel proteggerci da inquinamento ed eventi atmosferici estremi e si è affermata la necessità di prevenire gli abbattimenti di alberi sani. L’impegno è infatti quello di incrementare il loro benessere e risolvere in modo conservativo i conflitti tra alberature esistenti ed esigenze strutturali e di sicurezza delle città. Una delle situazioni di conflitto ben note sulla nostra Riviera come in tutta Italia è quella tra le radici dei pini e l’integrità di marciapiedi e asfalto, a cui agronomi di fama hanno dedicato studi innovativi con ricerca di soluzioni. Da questi studi si sono sviluppate nuove tecnologie con soluzioni adattabili ai diversi bisogni, già applicate.

La redazione di un Piano del Verde di reale valorizzazione è auspicata da tutti i soggetti interessati alla salvaguardia dell’enorme e rinomato patrimonio botanico cittadino, fatto di essenze speciali, alberi centenari e veri monumenti viventi che tanta parte hanno nella storia (anche del turismo) del nostro territorio! A tale proposito, è auspicabile un complessivo processo di rigenerazione urbana (ecologicamente e socialmente) sull’intera città, non limitato a singoli interventi edilizi con tale definizione, un progetto che deve avere particolare attenzione verso il verde urbano, come avviene in tante città italiane ed europee.

In conclusione:

· la comunicazione dell’Amministrazione circa la redazione di un Piano del Verde, non ha visto al momento il confronto con le Associazioni ambientaliste e culturali che validamente possono aggiungere valore e competenza in un reale e convinto percorso di partecipazione dei cittadini e delle cittadine sui grandi temi della città, Associazioni che peraltro hanno avanzato più volte richieste di audizione in questo senso;

· è al momento mancata una consulenza innovativa in chiave di salvaguardia, conservazione e miglioramento dello status delle piante e del contesto, basata su comprovata esperienza specifica;

· occorre riconoscere con responsabilità amministrativa che la sostenibilità del ‘sistema città’ è dato anche e soprattutto dalla presenza della infrastruttura verde: il taglio del verde urbano (con l’uso di piccole alberature o aiuole come sostitutivi) implica danni al territorio, al paesaggio, e alla salute. Nelle realtà locali una pianificazione del verde volta a ‘coprire’ le nostre città di piante è l’unica possibilità di sopravvivere con benefici ecosistemici per la riduzione degli inquinanti, dell’anidride carbonica e l’attenuazione delle ondate di calore. Gli alberi refrigerano l’aria e raffreddano gli edifici vicini, sono spugne d’acqua che poi rilasciano salvando salute e portafoglio. Dove non ci sono alberi è stimata una temperatura di 5-6 gradi più alta, la città è meno vivibile per residenti e turisti. Pensiamo a cosa è stato fatto con la ‘forestazione’ di Barcellona e la griglia verde di Nizza, città mediterranee.



Gli alberi purtroppo (ancora oggi, a fronte delle tante emergenze climatiche) vengono considerati ornamenti di cui si può fare a meno e non già per le loro funzioni vitali in un organismo biologico come è la città”, concludono Assonanze, P.A.T. e Italia Nostra Sanremo-Taggia Libereso Guglielmi.