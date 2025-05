CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 11 maggio 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- THUNDERBOLTS* – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Jake Schreier - con Florence Pugh, Hannah John-Kamen, Sebastian Stan, David Harbour, Olga Kurylenko - Azione/Fantasy – “Tra i supergruppi più recenti della Marvel, i Thunderbolts sono stati ideati nel 1997 da Kurt Busiek e la loro prima serie è stata disegnata da Mark Bagley. La loro è una genesi insolita: in un periodo in cui sulla Terra non ci sono più gli Avengers, confinati in una realtà alternativa, un gruppo di supercriminali decide di prenderne il posto assumendo nuove eroiche identità, ma la loro è solo una facciata, anche se poi alcuni membri del gruppo abbracceranno questa nuova identità.

Non è però a questa prima versione della squadra che si ispirerà il film Thunderbolts, in arrivo nelle sale italiane il prossimo trenta aprile. La trasposizione del gruppo guarderà piuttosto a un'altra versione della squadra, più recente, in cui i Thunderbolts sono superagenti al servizio del governo degli Stati Uniti, spesso destinati anche a lavori sporchi. Quasi un analogo Marvel della Suicide Squad della DC Comics, dove i criminali sono ricattati e obbligati ad agire per conto di operativi dell'Intelligence come Amanda Waller...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- MALAMORE – ore 15.45 - 18.30 - 21.15 – di Francesca Schirru - con Giulia Schiavo, Simone Susinna, Antonella Carone - Drammatico – “Il film racconta una storia di oggi. Siamo nel cuore della Puglia. Mary, giovane amante pentita del pregiudicato Nunzio, vorrebbe troncare questa storia malata e asfissiante, ma ha paura delle conseguenze. Dall'incontro con Giulio, il nuovo insegnante di equitazione del maneggio che frequenta, nasce una relazione d'amore, che le dà la forza finale di iniziare un processo di distacco. Michele, amico d'infanzia di Mary, nonché sgherro di Nunzio, tenta di metterla in guardia e farle cambiare idea, ma Mary decide di vivere il suo amore con Giulio. Ferito nell'orgoglio, Nunzio, sposato con Carmela, che durante la reclusione ha gestito tutti suoi traffici, decide di vendicarsi... Una storia di amore e di sangue dove i veri elementi sovversivi e rinnovatori sembrano essere l'amore e l'amicizia...”

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- BLACK BAG – DOPPIO GIOCO – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Steven Soderbergh - con Cate Blanchett, Michael Fassbender, Marisa Abela, Tom Burke, Naomie Harris – Drammatico/Thriller – “Londra. L'agente segreto George Woodhouse deve svolgere una delicata missione; il suo superiore Meacham gli ha dato infatti una settimana di tempo per indagare sulla fuga di notizie di un software top-secret dal nome in codice Severus. Tra i cinque agenti del SIS sospettati, c'è anche sua moglie Kathryn. Così, per smascherare il traditore, invita gli altri quattro a cena a casa sua: Clarissa, specialista in immagini satellitari, il suo compagno e superiore Freddie, la psichiatra dell'agenzia Joe e il suo fidanzato James, anche lui agente segreto. Droga poi il cibo per abbassare le loro inibizioni. Quella stessa sera Meacham muore per un attacco cardiaco e i sospetti di George su sua moglie aumentano quando trova un biglietto del cinema nella spazzatura. Ma Kathryn è colpevole o la posta in gioco è ancora più alta? L'uomo si trova così diviso tra l'amore per lei e il dovere nei confronti del proprio paese...”

Voto della critica: ****



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- BIRD – ore 16.00 - 18.30 - 21.15 – di Andrea Arnold - con Barry Keoghan, Franz Rogowski, Nykiya Adams, Jason Edward Buda, James Nelson-Joyce - Drammatico – “Bailey ha 12 anni che sembrano dieci di più, perché è da sempre abituata a risolvere da sola i guai suoi e di chi le sta intorno. La sua famiglia più che allargata è scomposta: lei vive con il padre Bug e il fratello maggiore Hunter, figlio della ragazza che papà ha messo incinta a 14 anni, mentre la madre di Bailey ha avuto altri tre figli da uomini di passaggio, e al momento frequenta un tipo equivoco e violento, circondandosi di tossici. Bug sta per sposarsi con una donna conosciuta tre mesi prima, e Bailey rifiuta di andare al suo matrimonio: non ne può più del caos della sua esistenza e non sa come diventare adulta, nemmeno adesso che l'arrivo del ciclo le ha annunciato di essere biologicamente una donna. Le uniche creature che la mettono di buon umore sono gli animali - cani, cavalli, gabbiani, corvi, farfalle - e uno strano giovane uomo soprannominato Bird, che se ne sta appollaiato in cima ai palazzi del quartiere e cerca la sua famiglia, che un tempo abitava accanto alla madre di Bailey...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- THE LEGEND OF OCHI – ore 15.30 - 21.30 – di Isaiah Saxon - con Helena Zengel, Willem Dafoe, Emily Watson, Finn Wolfhard, Puiu Mircea Lascus - Avventura/Fantasy – “In un piccolo villaggio della fittizia isola di Carpathia il tempo sembra essersi fermato e la vita scorre seguendo ancora ritmi rurali, disturbati solo da qualche automobile. Sull'isola vivono gli ochi, una specie di primati dal pelo bluastro e capace di comunicare con versi dalla strana musicalità. Gli uomini li cacciano da sempre e l'attuale capo dei cacciatori è Maxim, il padre di Yuri, una ragazzina introversa che si sfoga solo ascoltando la musica black metal degli Hell Throne. Quando trova un cucciolo ferito di ochi decide di accudirlo di nascosto e poi di aiutarlo a tornare a casa e ritrovare sua madre. Lungo il cammino realizzerà di saper comunicare con lui e ritroverà a sua volta la madre, che si era separata dal marito dopo una orrenda lite. Maxim si metterà però sulle tracce della figlia, insieme ad alcuni cacciatori bambini, tra cui Dasha, il fratello adottivo di Yuri...”

Voto della critica: ***

- COLPI D'AMORE – ore 17.30 - 19.30 – di Jonathan Eusebio - con Ke Huy Quan, Ariana DeBose, Daniel Wu, Sean Astin, Mustafa Shakir - Commedia – “Marvin Gable è un agente immobiliare che lavora nei sobborghi di Milwaukee, dove i cartelli ‘Vendesi’ sono ovunque. Gable riceve una busta rossa da Rose, una sua ex complice che dava per morta. Lei non è affatto contenta. Marvin viene risucchiato nuovamente in un mondo di spietati sicari, tra tradimenti e visite immobiliari trasformate in campi di battaglia mortali. Con un criminale sulle sue tracce, il fratello Knuckles, Marvin dovrà affrontare le scelte che lo perseguitano e un passato mai sepolto...”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- WEREWOLVES – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 – di Steven C. Miller - con Frank Grillo, Katrina Law, Ilfenesh Hadera, Jimmy Cummings, Lou Diamond Phillips - Horror/Azione/Thriller – “Un anno prima, la presenza di una super luna - luna piena molto vicina alla Terra - aveva provocato un inaspettato evento catastrofico con circa un miliardo di persone trasformate in licantropi per tutta la notte. Adesso la super luna sta per verificarsi di nuovo. Wesley, biologo molecolare, ha fortificato la casa di Lucy, vedova di suo fratello, per fare in modo che la donna e la figlioletta Emma possano rinchiudersi dentro in sicurezza e sopravvivere alla terribile nottata che si prospetta. Wesley si riunisce al team di esperti guidato dal professor Aranda per testare uno spray protettivo di nuova generazione che dovrebbe proteggere dagli effetti della super luna impedendo la trasformazione. Il test dimostra però che lo spray ha solo un effetto temporaneo e si traduce in una strage di scienziati. Wesley sopravvive con la collega Amy e cerca di tornare da Lucy ed Emma per aiutarle, attraversando la città infestata da lupi mannari...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- FLIGHT RISK - TRAPPOLA AD ALTA QUOTA – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.30 – di Mel Gibson - con Mark Wahlberg, Michelle Dockery, Topher Grace, Monib Abhat, Leah Remini - Azione/Drammatico – “Winston, ex-contabile della potente famiglia criminale dei Moretti, si è rifugiato al motel Igloo in Alaska dopo essere diventato informatore di giustizia. Lì viene rintracciato e arrestato dal maresciallo dell'aeronautica Madolyn Harris che viene incaricata di scortarlo da Anchorage a New York per farlo testimoniare contro i suoi ex-datori di lavori. Noleggia così un piccolo aereo per arrivare a destinazione pilotato da Daryl Booth, un texano residente in Alaska che si fa notare per il suo comportamento sopra le righe. Durante il viaggio Winston, che è ammanettato al centro dell'aereo, nota che sotto il sedile di fronte a lui c'è la licenza di Darryl, ma la fotografia è diversa. Cerca così di avvertire Madolyn ma lei non può sentirlo perché indossa le cuffie. Ben presto però Darryl rivela la sua vera identità; è infatti un sicario che ha il compito di uccidere Winston per non farlo testimoniare. Da quel momento inizia una lotta per la sopravvivenza sui cieli dell'Alaska e arrivare a New York sembra una missione impossibile...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Terza Programmazione

- UN FILM MINECRAFT – ore 15.30 – di Jared Hess - con Jason Momoa, Emma Myers, Jack Black, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen - Azione/Avventura – “I quattro outsider protagonisti, ritrovatisi su ‘Overworld’, per tornare a casa avranno bisogno dell'aiuto di un esperto ‘crafter’, semplicemente chiamato Steve. Insieme affronteranno un'avventura che li riporterà in contatto con la loro perduta creatività...”

Voto della critica: ***

- VERMIGLIO – ore 17.30 - 21.30 – di Maura Delpero - con Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi, Orietta Notari - Drammatico - "Lucia, Ada e Flavia sono le tre figlie femmine della famiglia Graziadei che ha contato dieci nascite, non tutte purtroppo andate a buon fine, come succedeva nell'Italia rurale all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. I Graziadei vivono nella frazione trentina di Vermiglio, in una casetta in mezzo ai campi e alla neve dei lunghi inverni di montagna. Il capofamiglia è un maestro elementare che si sforza di insegnare ai suoi studenti non solo ad esprimersi in un italiano corretto invece del dialetto che tutti (compresi i Graziadei) parlano a casa, ma anche ad aspirare a qualcosa di più bello e più alto della fatica quotidiana. Quando i Graziadei ospitano un soldato siciliano che ha disertato l'esercito si innesca una reazione a catena che l'unità famigliare dovrà gestire, e che si svilupperà lungo le quattro stagioni dell'ultimo anno di guerra...”

Voto della critica: ****

- STORIA DI UNA NOTTE – ore 19.30 – di Paolo Costella - con Anna Foglietta, Giuseppe Battiston, Luigi Diberti, Stefania Casini, Giulietta Rebeggiani - Drammatico – “Piero ed Elisabetta si sono molto amati, malgrado l'opposizione dei genitori di lei, e hanno avuto tre figli con cui formare un'unità apparentemente indissolubile. Ma quando il maggiore, Flavio, perde la vita in un incidente la famiglia si disgrega: Elisabetta e Piero si guardano in cagnesco e si scambiano battute feroci, incapaci di superare quell'evento tragico e di non colpevolizzarsi a vicenda. Sono i due figli che restano, Dennis e Sara, a convincerli a celebrare insieme il Natale a Cortina d'Ampezzo, la località dove i nonni materni possiedono un lussuoso chalet. I due ragazzi hanno un piano, che però verrà bruscamente interrotto da un evento inaspettato. Tutte le dinamiche famigliari verranno messe in discussione, e terranno tutti in sospeso per una lunga notte di attese e di riflessioni sul passato...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- QUEER – ore 16.30 - 20.45 – di Luca Guadagnino - con Daniel Craig, Drew Starkey, Lesley Manville, Jason Schwartzman, Henry Zaga - Drammatico/Biografico – “Nella Città del Messico dei primi anni cinquanta, l'americano William Lee vaga da un bar all'altro alla ricerca di uomini da portarsi a letto, nel frattempo facendo ampio uso di droghe e alcool. Nonostante un ristretto gruppo di conoscenze abituali, che comprendono il fidato amico Joe, Lee è alla ricerca di qualcosa che questi incontri occasionali non possono dargli. Un giorno però si imbatte per strada in Eugene, giovane e bello, forse gay, forse no. I due si imbarcano in una frequentazione che li porterà anche alla ricerca di una pianta, lo Yage, in grado di stimolare le abilità telepatiche...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- CONCLAVE – ore 16.00 – di Edward Berger - con Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Brían F. O'Byrne, Sergio Castellitto, Isabella Rossellini - Thriller – “‘Sede vacante!’, annuncia il cardinale statunitense Tremblay: il che significa che il pontefice è spirato, e che un conclave dovrà riunirsi a breve per decidere chi dovrà succedergli. A capo della votazione c'è il Decano britannico Thomas Lawrence, incaricato di verificare che tutto si svolga in piena correttezza, e di arginare le ambizioni rampanti dei cardinali candidati. Fra questi ci sono due italiani, il progressista Aldo Bellini e l'ultraconservatore Goffredo Tedesco, il cardinale africano Joshua Adeneya, ovviamente Joe Tremblay, e persino un cardinale latinoamericano, Vincent Benitez, ordinato in pectore dal Papa in persona mentre era di stanza a Kabul, dopo aver servito nelle zone di battaglia di Congo e Iraq. Per i corridoi del Vaticano si aggira infine suor Agnes, che conosce molti segreti ed è parecchio arrabbiata nei confronti di quell'universo maschile che emargina da sempre lei e le sue consorelle...”

Voto della critica: ****

- SOTTO LE FOGLIE – ore 18.00 – di François Ozon - con Josiane Balasko, Garlan Erlos, Hélène Vincent, Ludivine Sagnier, Pierre Lottin - Drammatico – “Michelle ha tre passioni: suo nipote Lucas, la sua migliore amica Marie-Claude e i funghi che raccoglie nei boschi di un piccolo villaggio della Borgogna. La sua unica afflizione è Valérie, figlia ingrata che le rinfaccia il passato - Michelle è un'ex prostituta - e troppo amore per suo figlio. Un incidente a tavola e una quiche di funghi tossici dopo, un equilibrio già fragile si rompe. Valérie accusa Michelle di averla deliberatamente avvelenata e le impedisce d'ora in avanti di rivedere Lucas. A rimettere le cose a posto ci pensa Vincent, figlio di Marie-Claude appena uscito di prigione. Le sue intenzioni sono buone ma scatenano una tragica spirale...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- HO VISTO UN RE – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Giorgia Farina - con Edoardo Pesce, Sara Serraiocco, Marco Fiore, Gabriel Gougsa, Blu Yoshimi - Commedia – “Italia, 1936. Emilio è un bambino fantasioso, con la passione per Sandokan. Un giorno crede di vederlo davvero, quando suo padre, Podestà fascista, cattura e rinchiude in una voliera nel giardino di casa sua il principe africano Abraham Imirrù. A Emilio non sembra vero: finalmente potrà conoscere da vicino un eroe, ma suo padre, i suoi colleghi e tutto il suo paese non lo guarda allo stesso modo. Il razzismo è dilagante, come la violenza su chi è considerato ‘diverso’...”

Voto della critica: ***



