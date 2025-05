Sanremo: calcio giovanile, nel mese di giugno tornano a Pian di Poma i 'City Camp' della Sanremese

E’ tornato il momento di pensare a come organizzare le vacanze estive dei nostri ragazzi prima della partenza con tutta la famiglia, ed ecco le nostre proposte dei camp estivi. Il City Camp 'Estate Biancazzurra', organizzato dalla Sanremese Calcio che ha dato la piena disponibilità della sua struttura, il che conferma come la società sia sempre molto attenta alla formazione dei ragazzi.

Il camp si svolgerà in tre distinte settimane , dal 9 al 13 giugno, dal 16 al 20 e dal 23 al 27 giugno nella struttura polifunzionale di Pian di Poma. Avrà la formula del City Camp con i ragazzi che si presenteranno al centro sportivo alle 8,30 del mattino per poi farsi venire a riprendere il pomeriggio alle 17.30. Tre settimane nel mese di giugno durante le quali ogni venerdì c’è 'Friday for Talent'. Una speciale sessione di allenamento dove potrai mettere in mostra le tue qualità. Il profilo più interessante di ogni settimana avrà diritto ad un kit allenamento Givova omaggio.

La giornata tipo prevede due allenamenti al giorno con torneo durante la seduta pomeridiana, il pranzo oltre a momenti di svago (mare o piscina) , relax ( calciobalilla, playstation ) e la merenda finale, il tutto sotto la supervisione di allenatori qualificati coadiuvati nella pausa in attesa della seduta pomeridiana da Alice e Andreina.

I City Camp sono aperti a ragazzi e ragazze da 6 a 13 anni al costo di 180 a ragazzo ed è comprensivo dei pasti, della merenda pomeridiana, ingresso in piscina o mare, animazione , foto ricordo singola e di gruppo e del kit allenamento. Sono previsti diversi sconti e pacchetti per chi partecipa a 2 o più turni o con un fratello. L’organizzazione è in moto da un paio di mesi, e ci si augura che possa raccogliere l’adesione ed il consenso come l’estate passata di molte famiglie che con passione seguono le gesta dei lori piccoli.

“Insegnare calcio ai giovani è un’attività complessa e lo sport necessita sempre più di professionalità a 360 gradi – ha dichiarato Vincenzo Stragapede, responsabile tecnico del Camp – e la Sanremese è da sempre attenta alla formazione dei tecnici che lavorano e che credono nel lavoro con i giovani e anche quest’anno lo staff sarà d’Elite con allenatori del calibro di Bregliano Simone, Monticone Mattia, Oneglio Luca , Fici Roberto e Stella Marco. Veicolare cultura sportiva e calcistica è il nostro impegno. Professionisti e professionali in tutti i campi è il nostro modo di insegnare”. “Il successo di questo progetto deriva dalla sua formula unica, che combina divertimento, sport, salute”.

Tutte le informazioni sul City Camp Estate Biancazzurra, le quote e la modalità d’iscrizione telefonando al 349.3953700 (Vincenzo Stragapede) o al 328.2225825 (Stefania Pulitanò).