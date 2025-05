Ottimo risultato per Gabriele Ferrara dell’Atletica 2000 Bordighera a Nizza. Ieri sera, in occasione del Meeting Athle06 Nice è, infatti, riuscito a vincere i 1500m in 3'50"78.

"Nei 1500m ha stabilito, con il tempo di 3'50"78, la migliore prestazione stagionale italiana, al momento, della categoria Allievi" - fa sapere Sergio Cagnati, allenatore di Gabriele Ferrara.

"Partito molto convinto ha condotto in solitaria quasi tutta la gara concludendo ancora a un ottimo ritmo" - afferma Cagnati.