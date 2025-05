Sanremo: è scomparso il dottor Achille Berardini dell'ospedale Borea, il ricordo e il cordoglio di una collega

"Mi chiamo Maddalena Rossi e sono un medico dell'Ospedale civile di Sanremo. Oggi purtroppo si svolge il funerale del Dottor Achille Berardini, un caro collega con cui ho avuto il piacere di lavorare per alcuni anni e che da poco era in pensione.

Lo ricordo come un ottimo professionista, molto preparato, capace e attento ai bisogni del paziente. Aveva una grande capacità di valutare con prontezza e precisione le condizioni cliniche del paziente e conseguentemente sapeva formulare diagnosi corrette e sapeva offrire ai suoi assistiti cure sicure e, per quanto possibili, efficaci. Non trascurava nemmeno i bisogni psicologici del paziente, con cui amava dialogare offrendo spiegazioni chiare, oneste e comprensibili a lui e ai suoi familiari. Nel suo lavoro era molto bravo, ma anche umile. Non ricordo di averlo mai visto adirato né di averlo mai sentito lamentarsi perché anteponeva i bisogni degli altri, ovvero dei pazienti e dei colleghi, ai suoi.

Per quanto sopra ritengo che molti, sia tra i pazienti che tra i colleghi, per i quali è stato spesso di edificante esempio, abbiano un debito di riconoscenza nei confronti di Achille, che mi piace ricordare, ringraziare e rispettosamente salutare.

Maddalena Rossi".