Sanremo: un intenso Lino Guanciale con ‘Napoleone. La morte di un dio' chiude la stagione teatrale del Casinò

Dopo i successi di Massimo Venturiello con l’omaggio a Petrolini, Silvio Orlando con “La vita davanti a sé” “Testimone d’accusa” con Vanessa Gravina e Giulio Corso, Nancy Brilli in “L’Ebreo”, Massimo Ghini in “Il Vedovo”, Luca Barbareschi in “November,” Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi in Plaza Suite, la stagione teatrale del Casinò si conclude mercoledì 14 maggio ore 21.00 con Lino Guanciale in “Napoleone. La morte di dio” tratta da Victor Ugo. Lino Guanciale interpreta un figlio che ha perso il padre, forse Napoleone, forse un Dio, forse solo un uomo. Tra la neve che scende e il freddo che avvolge il respiro, si affronta la perdita e la necessaria ricostruzione. Ultimi posti disponibili.



Parigi, 15 dicembre 1840. Sono passati vent'anni dalla morte di Napoleone, ma solo in questa freddissima giornata d'inverno viene concesso alle sue spoglie di tornare in patria e di essere tumulate nella chiesa de Les Invalides. La Francia, per la prima volta, si confronta con la memoria di un imperatore e di un uomo che aveva segnato la storia di una nazione e di un'epoca. Tra la folla accorsa ad assistere al funerale, anche un giovane Victor Hugo. Ne scriverà in un saggio denso e appassionato. “Sì, è veramente una festa: la festa di un feretro esiliato che torna in trionfo. La neve s'infittisce. Il cielo si fa nero. I fiocchi di neve lo seminano di lacrime bianche. Sembra che anche Dio voglia partecipare ai funerali”. Partendo dalle parole di Hugo, Davide Sacco costruisce un percorso polifonico sulla morte degli eroi, delle divinità, dei padri.

Lino Guanciale interpreta un figlio che ha perso il padre, forse Napoleone, forse un Dio, forse solo un uomo. Tra la neve che scende e il freddo che avvolge il respiro, si affronta la perdita e la necessaria ricostruzione.

Mercoledì 14 maggio ore 21.00

LINO GUANCIALE

titolo: NAPOLEONE: La morte di Dio

testo e regia Davide Sacco

da Victor Hugo

con Lino Guanciale

e Simona Boo e Amedeo Carlo Capitanelli

scene Luigi Sacco costumi Daniele Gelsi

aiuto regia Flavia Gramaccioni

organizzazione Luigi Cosimelli

produzione Ilaria Ceci

una produzione LVF - Teatro Manini di Narni

Biglietti

• Platea Primo settore € 25,00

• Platea secondo settore € 20.00

• Galleria € 15.00

• Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4).

• Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.

• Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: - martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

tutti i giorni, sino al 20 ottobre 2024 dalle 16.00 alle 20.00

nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dall’h 16.00 alle 21.00.



Servizio di prevendita: Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati) Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp.

Emal info@ilteatrodellalbero.it

www.casinosanremo.it

Per acquisire i biglietti on line basta accedere al seguente indirizzo:

NAPOLEONE: LA MORTE DI UN DIO

https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/napoleone-la-morte-di-un-dio-teatro-del-casino-di-sanremo/546377