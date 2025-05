Risultati incoraggianti per gli atleti della Sanremo Like Swim alle gare disputate tra il 25 e 27 aprile alle piscine della Sciorba

Con le ultime gare disputate tra il 25 e 27 aprile alle piscine della Sciorba si è ufficialmente conclusa la stagione natatoria invernale per la categoria Esordienti A. La Sanremo Like Swim ha preso parte alla manifestazione con sei ragazzi e cinque ragazze, impegnati sia in gare individuali sia nelle staffette.



“Grazie a prestazioni in costante crescita, i risultati sono stati assolutamente incoraggianti – spiega il presidente Sebastiano Bonaccorso -. A brillare, su tutti, è stato Jonathan Grella, autore di un fine settimana straordinario: ha conquistato infatti tre medaglie d’oro nei 100 dorso, 100 stile libero e 200 stile libero, a cui ha aggiunto un bronzo nei 200 misti. In tutte e quattro le gare, Grella ha fatto registrare il proprio miglior tempo personale, a conferma dell’ottimo stato di forma che sta attraversando.

Molto positivo anche il rendimento di Michele Bertocchi, salito sul podio con il bronzo nei 100 rana e quarto nei 200 rana, sfiorando la medaglia per un solo centesimo. Ha chiuso anche ottavo nei 100 stile e decimo nei 200 misti, confermandosi tra gli atleti più completi e costanti del gruppo.

Da segnalare, nelle gare individuali, anche le buone prestazioni di Veronica Scardetta nei 200 stile libero, Ilaria Garabello nei 100 rana e Luigi Reggio nei 100 e 200 dorso, che hanno mostrato solidità e continuità in vasca. Ottima prova anche per le due più giovani del gruppo, le classe 2014 Giulia Giretto nei 100 dorso e Ilenia Sonaggere nei 100 rana, che hanno saputo farsi valere mostrando talento e grande determinazione. Da sottolineare anche l’apporto di Gaia Piombo, che ha dato il proprio contributo alla staffetta con una convincente frazione a delfino.

Nel programma non sono mancate le staffette, dove i giovanissimi della SLS hanno mostrato spirito di squadra e hanno fatto registrare, ancora una volta, significativi miglioramenti nei tempi individuali. Nella 4x100 stile libero, Michele Bertocchi, Edoardo Moro, Rudi Deliu e Jonathan Grella hanno fatto registrare parziali strepitosi, mentre nella 4x100 mista si sono alternati Leonardo Moro, Bertocchi, Grella e Deliu, migliorando ulteriormente le prestazioni rispetto alle precedenti uscite.

I tecnici operanti nelle varie strutture provinciali – Cristina Avallone (Bordighera) e Stefano Martini (Sanremo e Arma di Taggia) – non possono che manifestare tutta la loro soddisfazione per la crescita costante del gruppo, unito e determinato a raggiungere tutti gli obiettivi personali e collettivi prefissati per l’imminente stagione agonistica estiva”.